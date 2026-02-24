Sucesos
Detenido en Calafell (Tarragona) por robar en dos vehículos y usar una tarjeta de crédito
El presunto ladrón es un hombre de 37 años
Más de 30 detenidos y 100 denunciados en el macrodispositivo Kanpai contra la multireincidencia en cuatro ciudades de Tarragona
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Calafell (Baix Penedès) a un hombre de 37 años por cuatro presuntos hurtos, dos de ellos en el interior de dos vehículos, en uno de los cuales robó una tarjeta de crédito con la que llegó a realizar cuatro movimientos, informan en un comunicado este martes.
El primer hurto se produjo el pasado 21 de octubre del 2025 en un vehículo estacionado en la calle, cuyo propietario se lo encontró revuelto y con la puerta abierta; el segundo fue el 6 de febrero de este año en otro coche, dos días después el ladrón volvió a actuar en dos ocasiones en un párking comunitario en el barrio de Segur de Calafell.
Finalmente, y con más de una veintena de antecedentes, pasó a disposición judicial el viernes pasado.
