Unos 150 trabajadores de International Paper se manifiestan en Tarragona contra el cierre de las fábricas

Más de 150 trabajadores de la compañía International Paper se han manifestado este martes por la mañana en las calles del centro de Tarragona en contra del cierre de las factorías que la marca tiene en Montblanc y en Valls. Los trabajadores también han iniciado una huelga indefinida para denunciar la negativa de la empresa a venderse a alguna de las cuatro ofertas que aseguran que se han presentado y aprovechando la reunión del comité de empresa con los directivos de la compañía. La previsión de International Paper es iniciar el cierre en tres semanas, un proceso que podría alargarse hasta finales de este año.

"Quieren eliminar la competencia, quieren crear demanda y quieren subir los precios", ha criticado Albert Queralt, presidente del comité de empresa de los trabajadores de la fábrica de Valls, esta mañana en la concentración. La manifestación se ha iniciado a las 10:00 horas y se ha dirigido, a través de la avenida Roma y la carretera de Valencia, al barrio de Torreforta, dónde se reunían la dirección y los representantes de los trabajadores.

ERE: 20 días por año trabajado

International Paper anunció, a principios de este mes de febrero, que iniciaba un expediente de regulación de empleo (ERE) para cesar toda actividad de su plantilla en las factorías de Valls y Montblanc, en las que trabajan 200 personas. La compañía, especializada en la fabricación de cajas y embalajes de cartón, activó el cierre de las fábricas catalanas un año después de la fusión con otro gigante del sector, DS Smith.

Para International Paper, el cierre es una "revisión estratégica" de la empresa, con la creación de la nueva región que engloba España, Portugal y Marruecos y que asegura el objetivo de "mejorar la eficiencia de nuestra actividad y garantizar que la estructura operativa de la empresa responde a las necesidades cambiantes de los clientes y del mercado", afirmaban fuentes de la compañía hace apenas tres semanas.

La previsión de International Paper es iniciar el cierre el próximo 19 de marzo, con el despido de 174 personas, en un proceso que podría alargarse hasta finales de año. Los despidos serán progresivos, en función de las necesidades de la empresa en determinados sectores de la fabricación. En cuanto al ERE, el comité de empresa ha explicado que se ha ofrecido aquello que prevé la ley: el cobro de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

En este contexto, decenas de trabajadores de las dos plantas tarraconenses se han manifestado este martes, junto al inicio de una huelga indefinida que ha paralizado completamente la producción, para protestar contra el cierre. A la concentración se les ha sumado la alcaldesa de Valls, Dolors Ferré (Junts). "La compañía nos trata de poco productivos y asegura que las fábricas no son viables, pero nada de esto es correcto. De hecho, hay muchas máquinas que se van a otras plantas", denunciaba Queralt.

El objetivo de los manifestantes y del comité de empresa es evitar el cierre de las fábricas mediante la compra de las factorías y mantener, así, todos los puestos de trabajo. Aseguran que International Paper tendría hasta cuatro ofertas de compra encima de la mesa, pero lamentan que la dirección "tenga en mente el cierre". Una de estas empresas sería el grupo Cristian Lay, propietario de la empresa química IQOXE y de una planta de reciclaje en La Riba (Alt Camp). Queralt acusa a la empresa de no querer vender para "eliminar la competencia": "De esta forma crearán más demanda y podrán subir los precios".