Parque de atracciones
PortAventura World estrena la nueva temporada con la celebración del Carnaval
Del 27 de febrero al 22 de marzo los visitantes podrán disfrutar de espectáculos y animaciones exclusivas
Por cuarto año consecutivo, PortAventura World dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada con la celebración del Carnaval. Del 27 de febrero al 22 de marzo el resort se convertirá en un escenario lleno de música y color. En esta edición el parque de atracciones situado en Salou y Vila-seca (Tarragonès) ha apostado por un nuevo enfoque creativo para las animaciones de calle, vinculado a las diferentes áreas de PortAventura Park.
Esta vez, el parque de atracciones más importante de Catalunya ha querido alejarse de los típicos carnavales veneciano y brasileño, y ofrecerá a los visitantes "una experiencia diferente que les permitirá continuar disfrutando de esta alegre fiesta unas semanas más", según ha publicado en un comunicado.
Pandora, Sinhus, Artifex, Colours Fantasy y Torres Jordi son las cinco comparsas del Carnaval de Tarragona con las cuales PortAventura Park se llena de puro ritmo. Saldrán a la calle más de 70 bailarines en varios pases diarios y se estrenarán tanto vestuarios como música y coreografías. Además de desfilar, las comparsas actúan a los escenarios de Plaza Yucatán y Penitence Station.
Esta propuesta se complementará con una batucada enérgica, que también contará con varias representaciones diarias y una actuación previa al ya emblemático Desfile de Carnaval. Además, habrá actores de calle caracterizados para interactuar con los visitantes y se podrá disfrutar del espectáculo familiar Carnival Magic Bubble.
Pensado para todos los públicos
El Carnaval en PortAventura World está diseñado especialmente para el público familiar, "tanto para aquellos que prefieren una experiencia más relajada como para los amantes de la adrenalina". Hay que destacar que en esta época el resort recibe un número destacado de visitantes locales y también repetidores, gracias a la oferta especial de espectáculos de los que solo se puede vivir en este periodo de celebración.
PortAventura Park abrirá al público general los sábados y domingos de 10:30 a 18:00 horas; y en exclusiva para los huéspedes de los hoteles y miembros del +PortAventura Club los viernes por la tarde de 16:00 a 21:00 horas. Con esta programación, PortAventura World quiere reforzar su posicionamiento como uno de los principales destinos de ocio familiar en Europa, apostando por eventos de temporada que enriquecen la experiencia del visitante y ayudan a la desestacionalización tanto del parque como de su entorno.
