Más de 30 detenidos y 100 denunciados en el macrodispositivo Kanpai contra la multireincidencia en cuatro ciudades de Tarragona

El dispositivo Kanpai contra la multirreincidencia en el Camp de Tarragona finalizó este pasado sábado con un balance de 33 detenidos (26 por parte de los Mossos d'Esquadra y 7 por parte de la Policía Nacional) y cerca de 110 denunciados, de los cuales 80 fueron por tenencia de sustancias estupefacientes, 20 por tenencia de armas blancas y 8 por carencia de respeto y/o desobediencia a los agentes de la autoridad. En paralelo, el operativo policial que se desplegó el día anterior identificó un total de 1.138 personas en Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell que acumulan hasta 3.382 antecedentes. El segundo Kanpai en el Camp de Tarragona buscaba combatir la sensación "de impunidad" de los delincuentes, según explicó el jefe de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Reus, Xavi Moreno.

En Reus, los agentes se desplegaron en los barrios de Sant Josep Obrer y Gaudí, donde se hicieron controles de seguridad ciudadana y de acceso. El dispositivo Kanpai combinaba acciones preventivas y reactivas: controles estratégicos, identificaciones, cacheos, inspecciones administrativas a locales y actuaciones específicas ante conductas delictivas e infracciones administrativas. De hecho, también se pararon 348 vehículos, con 69 denuncias de tráfico y cinco conductores investigados por carencia de carnet de conducir. También se emitieron 14 citas judiciales, 20 citaciones por parte de la Policía Nacional y se inspeccionaron 10 locales con varias irregularidades administrativas.

Finalmente, se recuperaron tres vehículos sustraídos en la vía pública y se inmovilizaron cinco vehículos en el depósito municipal por carencia de seguro.

Presión policial en "zonas calientes"

Más de 320 agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales de Reus, el Vendrell, Valls y Tarragona participaron en el dispositivo, así como personal de seguridad privada de las estaciones de tren. Los cuerpos de seguridad se desplegaron por las "zonas calientes" con una actividad delictiva "más importante" de las cuatro áreas básicas policiales del Camp de Tarragona.

La simultaneidad del operativo en las cuatro capitales de comarca fue uno de los elementos que destacó a la ACN el jefe de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Reus, Xavi Moreno. "Una de las claves de este dispositivo es que se trabaja de forma coordinada y simultánea. Trabajamos la red metropolitana de transporte y esto nos permite detectar aquellas personas que venden en otros puntos del territorio, que continuarán su camino y se marcharán de la región sin poder delinquir", afirmó. Con todo, los cuerpos policiales también buscaban combatir la sensación "de impunidad" que puedan tener las personas que hayan cometido algún tipo de delito.

Se salta un control y acaba detenido por atentado contra la autoridad

En el caso de Reus, el despliegue se concentró a la estación de tren, en el barrio Gaudí y en el barrio Sant Josep Obrer. Fue en este último punto donde los agentes detuvieron a un hombre que se había saltado uno de los controles de acceso. Cuando le dieron la orden de pararse, el individuo intentó atropellar a dos agentes de la unidad de ARRO, para después escapar sin éxito abandonando el vehículo. Fue entonces cuando fue interceptado y arrestado, acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad, además del de resistencia y desobediencia. El hombre tampoco disponía de carné de conducir y el vehículo que conducía era robado.

Era una de las detenciones que llegaron a la quincena que ya se habían efectuado en la primera fase del operativo Kanpai. A lo largo de la mañana, también se hicieron más de 400 identificaciones en el Camp de Tarragona a personas que acumulaban más de un millar de antecedentes delictivos.