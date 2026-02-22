Un equipo "inédito" de la Generalitat facilitará el acceso a fondos europeos a los municipios de Catalunya

El Govern de la Generalitat creará un programa para ayudar a los gobiernos locales en la elaboración, tramitación y seguimiento de fondos de la Comisión Europea. Con la vista puesta en los próximos tres años, el Departament d'Unión Europea i Acció Exterior de la Generalitat ha impulsado un equipo especializado, formado por cinco profesionales, que prestará servicio y orientación a los municipios catalanes, en especial a esos de menos de 20.000 habitantes. Así lo ha presentado el Govern este domingo en Amposta y El Vendrell, dentro de una estrategia de aproximación entre las administraciones locales y las instituciones europeas, uno de los objetivos previstos en el Plan Bruselas.

Se trata de un servicio que la propia Generalitat tilda de "inédito" y que presenta novedades tanto en la temática, que son los fondos europeos de gestión directa, como en el alcance, ya que el objetivo es ir más allá del asesoramiento o la formación para incluir un acompañamiento completo a los ayuntamientos y otras administraciones locales en la tramitación de los proyectos que aspiran a conseguir una aportación económica de la Unión Europea.

La principal función de este equipo especializado con profesionales será la asistencia a los gobiernos locales a la hora de elaborar, presentar y hacer seguimiento de proyectos que podrían ser susceptibles de recibir fondos de gestión directa procedentes de la Comisión Europea o de alguna de sus agencias ejecutivas. Estas son los programas Horizon Europe, Erasmus + o el European Urban Initiative (EUI). Esta simplificación administrativa y las ayudas en la tramitación de los proyectos están contempladas en la estrategia de reforma de la Administración impulsada por el Govern de Salvador Illa.

Pensado para municipios pequeños

La Generalitat define los fondos europeos como "un instrumento fundamental para el desarrollo de políticas públicas" pero reconoce que la capacidad de los municipios, en especial de los más pequeños, con menos técnicos locales, puede requerir "un conocimiento especializado". El nuevo equipo ofrecerá un apoyo técnico en la interpretación de las convocatorias y los requisitos normativos procedentes de la UE, la definición de las líneas maestras de cada proyecto local, las fases avanzadas de redacción, el seguimiento de las ejecuciones y las evaluaciones del impacto de cada proyecto.

El programa tendrá una duración inicial de tres años, que servirá como prueba piloto para evaluar la capacidad del Govern de acompañar a las administraciones locales en este ámbito y su impacto real, con el objetivo de maximizar el acceso de los ayuntamientos a los fondos europeos y su aprovechamiento. El Govern quiere poner el foco especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en "mejorar el reparto de los proyectos financiados", a pesar de que no está previsto que ningún ayuntamiento se quede fuera del servicio.

El trabajo conjunto entre los múltiples actores de las administraciones, como las cuatro diputaciones provinciales catalanas, será "esencial", por lo que está previsto un marco de colaboración entre los actores locales, territoriales y la Generalitat. El equipo cuenta también con el encargo de impulsar y mejorar la cooperación entre municipios catalanes y ofrecerá contrapartes internacionales para la presentación de proyectos entre varios ayuntamientos.

Otras acciones de sensibilización

Entre otras acciones que se impulsarán dentro del Plan Bruselas está el apoyo a los ayuntamientos en la organización de actos que acerquen la Unión Europea (UE) a la ciudadanía, la sensibilización de niños y adolescentes a favor de los valores democráticos o el hermanamiento de ciudades catalanas con otros municipios del entorno europeo, con el objetivo de favorecer la cooperación institucional, la comprensión intercultural y el fomento de las lenguas propias.

La Generalitat prevé medidas como la colaboración con administraciones locales para la organización de debates, actos y conmemoraciones; la promoción del conocimiento y la participación de los jóvenes en los asuntos europeos, en especial en la lucha contra la desinformación y en la promoción de los valores europeos; y el despliegue de acciones con la Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, entre otras.

Precisamente, la relación entre las administraciones locales y la UE ya recibió un impulso el pasado julio, cuando la Associació Catalana de Municipis (ACM) presentó su intención de abrir en otoño una oficina propia en Bruselas. El proyecto va en la línea de la "internacionalización del municipalismo catalán", rubricó la presidenta de la ACM, Meritxell Budó.