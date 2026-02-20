Prisión provisional para ocho de los diez detenidos por el tráfico ilegal de lentisco en Reus y Mataró

El Tribunal de Instancia de Reus ha decretado prisión provisional para ocho de los diez detenidos por el tráfico ilegal de lentisco este pasado martes en la capital del Baix Camp y en Mataró. En cuatro de los ocho casos, las prisiones son eludibles bajo fianza. El lentisco es una planta decorativa de gran valor en el centro de Europa. El tribunal los investiga por delitos contra el medio ambiente, organización criminal, blanqueo de capitales y por un delito contra el derecho de los trabajadores. La operación de este martes la llevó a cabo la Guardia Civil y uno de los cacheos se hizo en una nave del polígono industrial Agro-Reus, donde se encontró una cámara frigorífica llena de esta planta.

La Unidad del Seprona de Tarragona y de las Terres de l'Ebre hace tiempo que actúan para localizar personas que recolectan lentisco por las zonas boscosas del Camp de Tarragona y el Ebre, donde abunda esta especie. Según el responsable de la patrulla del Seprona de Tortosa, Nacho Orozco, desde hace años los grupos que se dedican a su recolección están "muy organizados". "Salen con furgonetas voluminosas, normalmente viejas, llegan en una zona que tienen controlada y, a partir de aquí, se van repartiendo", explicaba este martes a la ACN. Habitualmente, trabajan entre cinco y ocho personas.

Durante todo el día, estos trabajadores van haciendo ramos que recogen posteriormente para almacenarlos en una nave industrial, como la registrada a Reus. Orozco explicaba que las personas que recolectan hacen ramos de varias medidas, que se envían a países del centro de Europa, donde se utilizan como base para la decoración de ramos o centros. "El negocio es internacional", señalaba. Los precios van desde el medio euro hasta los 1,20 euros, según el ramo. "Hablamos de muchos de miles de ramos, de muchos de miles de kilos y de muchos de miles de euros", indicaba.