Denunciados 21 conductores por incumplir las restricciones de tráfico durante el episodio de viento en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra realizaron 21 denuncias a conductores por no respetar las restricciones de movilidad y velocidad aplicadas a la aputopista AP-7 este jueves por el paso de la borrasca Pedro por las comarcas de Tarragona. En el control instalado en la vía catalana, el cuerpo policial detecto varios incumplimientos de las obligaciones impuestas por el Servei Català de Trànsit (SCT) de forma preventiva ante las fuertes rachas de viento, que llegó a superar los 185 km/h en algunos puntos.

De todas las denuncias, 17 fueron impuestas a camiones que superaban la velocidad permitida a este tipo de vehículos, que era de 80 km/h en la autopista. Las otras 4 corresponden a sanciones de conductores que incumplieron la restricción de avanzar a otros vehículos. Todas estas denuncias fueron impuestas por los Mossos d'Esquadra entre las 11:30 y las 13 horas de este pasado jueves, según han confirmado fuentes de la policía catalana a EL PERIÓDICO; durante este periodo, pasaron 674 vehículos por el control policial. Este viernes el control ya no está activo.

Este pasado jueves, las comarcas del Camp de Tarragona fueron unas de las más afectadas por el paso de la borrasca Pedro, con fuertes rachas de viento a lo largo de todo el día. El municipio de L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) llegó a registrar un golpe de 185 km/h poco después de las 14 horas. Tarragona también fue la región que más incidentes registró a lo largo del día: los Bombers de la Generalitat se activaron en 126 casos, de los 313 que hubo en toda Catalunya. En las Terres de l'Ebre fueron 18.

Entre las restricciones aplicadas por el SCT entre las 7 y las 19 horas de este pasado jueves, destacaba la limitación de velocidad en las vías de alta capacidad de la demarcación tarraconense, como la AP-7: los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas no podían adelantar ni conducir a una velocidad superior a los 80 km/h. Trànsit también restringió la circulación en la autopista entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos para estos mismos vehículos.