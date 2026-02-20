Los delitos en Tarragona descendieron un 3,4% en 2025, en especial los hurtos con violencia en domicilios

Tarragona cerró el año 2025 con un descenso global de la criminalidad del 3,4% respecto al 2024, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Esta tipología, que es la que representa la mayor parte de los delitos, indica que los que más bajan son los robos con fuerza en domicilios, con un descenso superior al 35%, seguidos de los hurtos en establecimientos, que bajan casi un 29%. Desde la Guàrdia Urbana de Tarragona señalan la colaboración ciudadana y la implicación de entidades y vecinos como "fundamental" para bajar las cifras de criminalidad.

En números absolutos, los hurtos con violencia pasaron de los 368 del año 2024 a los 239 del 2025 (-35,1%); los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones de 544 a 388 (-28,7%), los hurtos de 3.054 a 2.768 (-9,4%); los delitos graves y menos graves de lesión (-11,1%); la agresión con penetración de 34 a 31 (-8,8%) y también los robos con violencia o intimidación de 304 a 293 (-3,6%). También se han reducido los homicidios dolosos y asesinatos consumados de 3 a 0 (-100%) y los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa de 11 a 7 (-36,4%).

Paralelamente, se ha observado un incremento en algunos delitos, como los hechos contra la libertad sexual que han pasado de 68 a 98 (+44,1%) y el resto de delitos contra la libertad sexual de 34 a 67 (+97,1%). Según indican fuentes de la policía local tarraconense, esta tendencia es generalizada, no es única de la ciudad. Por otro lado, el tráfico de drogas ha crecido un 30,8%, pasando de 52 a 68, y las sustracciones de vehículos también han aumentado un 10,6%, de 151 a 167 hechos. Sobre el tráfico de drogas, actualmente desde los cuerpos policiales hay más incidencia y más presión en este tipo de delitos.

En el conjunto de las infracciones penales, la ciudad ha registrado una disminución del 4,4%, pasando de 9.744 a 9.318 hechos. Este balance global, según la Guàrdia Urbana de Tarragona, confirma "una evolución positiva en materia de seguridad y refleja el esfuerzo sostenido de los cuerpos policiales, que han intensificado la presencia preventiva, han mejorado la capacidad de respuesta y han reforzado la coordinación operativa para anticiparse a las situaciones de riesgo". Su tarea constante, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la investigación, resulta "clave para consolidar esta tendencia a la baja y para garantizar un entorno más seguro para toda la ciudadanía".

En un comunicado emitido este viernes, la policía local asegura que "la colaboración ciudadana también tiene un papel fundamental, puesto que la implicación de vecinos y entidades contribuye a detectar incidencias, facilitar información y reforzar la convivencia en los barrios".