Borrasca Pedro
Suspendida la circulación de trenes de la línea R16 entre Tarragona y Tortosa a causa del viento
Renfe asegura que se ha activado un servicio alternativo por carretera
Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento
El Ayuntamiento de Tarragona activa el plan municipal por riesgo de viento ante la llegada de la borrasca Pedro este jueves
Este jueves se ha suspendido la circulación de trenes comerciales de Regionales entre las ciudades de Tarragona y Tortosa a causa de las fuertes rachas de viento que afectan el sur de Catalunya. Fuentes de Renfe así lo han informado, y han señalado que se ha gestionado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios. La suspensión afectará este tramo de la R16 por lo menos hasta las 16:00 horas de este jueves.
A pesar de esto, han avisado que esta medida alternativa podría revisarse en caso de que las condiciones meteorológicas empeoren y la circulación por carretera también se viera afectada.
Protecció Civil ha activado la fase de alerta del Pla Ventcat por riesgo de fuertes rachas de viento en las comarcas de Tarragona y buena parte del resto de Catalunya, y el Servei Català de Trànsit ha establecido restricciones a la circulación viaria: los vehículos de más de 7,5 toneladas deben circular por la derecha i no pueden avanzar a partir de los 80 km/h.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha previsto rachas superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio catalán este jueves y hasta el viernes por el paso de la borrasca Pedro. El viento puede tener afectación en los Pirineos, el Prepirineo y en la mitad sur del país.
