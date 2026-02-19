Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorLaLigaAguaYolanda DíazManlleuJubilaciónRodaliesRufiánPeste porcina
instagramlinkedin

Borrasca Pedro

Suspendida la circulación de trenes de la línea R16 entre Tarragona y Tortosa a causa del viento

Renfe asegura que se ha activado un servicio alternativo por carretera

Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento

El Ayuntamiento de Tarragona activa el plan municipal por riesgo de viento ante la llegada de la borrasca Pedro este jueves

Un tren de Rodalies parado en una estación, en una imagen de archivo.

Un tren de Rodalies parado en una estación, en una imagen de archivo. / Zowy Voeten / EPC

El Periódico

El Periódico

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este jueves se ha suspendido la circulación de trenes comerciales de Regionales entre las ciudades de Tarragona y Tortosa a causa de las fuertes rachas de viento que afectan el sur de Catalunya. Fuentes de Renfe así lo han informado, y han señalado que se ha gestionado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios. La suspensión afectará este tramo de la R16 por lo menos hasta las 16:00 horas de este jueves.

A pesar de esto, han avisado que esta medida alternativa podría revisarse en caso de que las condiciones meteorológicas empeoren y la circulación por carretera también se viera afectada.

Protecció Civil ha activado la fase de alerta del Pla Ventcat por riesgo de fuertes rachas de viento en las comarcas de Tarragona y buena parte del resto de Catalunya, y el Servei Català de Trànsit ha establecido restricciones a la circulación viaria: los vehículos de más de 7,5 toneladas deben circular por la derecha i no pueden avanzar a partir de los 80 km/h.

Noticias relacionadas y más

El Servei Meteorològic de Catalunya ha previsto rachas superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio catalán este jueves y hasta el viernes por el paso de la borrasca Pedro. El viento puede tener afectación en los Pirineos, el Prepirineo y en la mitad sur del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  2. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  3. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  4. Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
  5. Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
  6. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  7. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
  8. Las siamesas mauritanas unidas por el abdomen hacen vida normal dos años después de ser separadas en Sant Joan de Déu

Los bancos disparan la concesión de hipotecas a cifras no alcanzadas desde 2010

Los bancos disparan la concesión de hipotecas a cifras no alcanzadas desde 2010

Suspendida la circulación de trenes de la línea R16 entre Tarragona y Tortosa a causa del viento

Suspendida la circulación de trenes de la línea R16 entre Tarragona y Tortosa a causa del viento

DIRECTO TRUMP | Israel eleva la alerta y prevé el ataque inminente de EEUU contra Irán

DIRECTO TRUMP | Israel eleva la alerta y prevé el ataque inminente de EEUU contra Irán

El viento obliga a suspender la circulación de trenes a partir de las 11.00h y prohíbe el paso de camiones en la AP-7

El viento obliga a suspender la circulación de trenes a partir de las 11.00h y prohíbe el paso de camiones en la AP-7

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Varios accidentes complican la hora punta de este jueves en Barcelona

Varios accidentes complican la hora punta de este jueves en Barcelona

De bastión militar a isla privada: así es la fortaleza en venta por 10 millones

De bastión militar a isla privada: así es la fortaleza en venta por 10 millones

Deja de comprar tanto y compra mejor: la guía definitiva para tomar decisiones inteligentes en tu hogar

Deja de comprar tanto y compra mejor: la guía definitiva para tomar decisiones inteligentes en tu hogar