Convocada una manifestación el 1 de marzo para reclamar un servicio 24 horas de ictus en Tarragona

La Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) se manifestarán el 1 de marzo en la Rambla Nova de Tarragona para reclamar que el Hospital Joan XXIII pueda hacer trombectomías a pacientes de ictus las 24 horas al día durante los siete días de la semana.

Actualmente, los pacientes que sufren un ictus en las demarcaciones de Tarragona y Lleida por la noche o en fines de semana tienen que ser trasladados a Barcelona, hecho que atrasa el tratamiento y puede dejar secuelas mucho más graves. Esta es una reivindicación que en Tarragona hace tiempo que se lleva a cabo y que no se ha resuelto. Por eso, los convocantes han pedido la dimisión de la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané.

Francesc Bové es un médico de familia de Tarragona que sufrió un ictus hace siete años. Desde entonces, lucha porque el servicio en el Hospital Joan XXIII sea permanente. "Cada minuto que pasa tu cerebro empeora. Uno de cada dos pacientes que tienen que ir a Barcelona, cuando llegan no se les puede hacer la trombectomía porque el cerebro ya no está en buenas condiciones, y a los que se les puede hacer, quedan con secuelas evitables", ha concretado Bové. Incluso hay casos de pacientes que no se acaban derivando a Barcelona "porque no aguantarían un traslado y se quedan aquí con secuelas".

Este pasado miércoles, el marido de Demensa Bartual, usuaria del hospital, sufrió un ictus en Tarragona. En su caso, hubo suerte porque lo tuvo en el mediodía, con lo cual "lo atendieron rápidamente" y no tuvo que ser trasladado. Le hicieron la trombectomía "y fue muy bien", ha explicado ella. Aun así, reivindica el servicio 24 horas: "Tiene que ser igual aquí que en Barcelona", ha afirmado.

Isabel Cabello, miembro de la Plataforma Camp de Tarragona por la Sanidad Pública, ha expresado su "indignación" por las declaraciones de la consellera de Salud, Olga Pané. "Dijo que por los casos de ictus que había en Tarragona, que no hacía falta que hubiera el servicio", ha remarcado Cabello. Un argumento que para los miembros de la entidad no es válido porque hay centenares de casos de ictus en la demarcación de Tarragona.