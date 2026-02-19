La borrasca Pedro provoca cancelaciones, incidentes menores y restricciones de movilidad en Tarragona por el fuerte viento

El Camp de Tarragona está en alerta por las fuertes rachas de viento que golpean este jueves el sur de Catalunya. Protecció Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del Pla Ventcat por el episodio de mucho viento que afectará buena parte del país ante el paso de la borrasca Pedro y que ya ha llevado a Tarragona rachas de más de 100 km/h. Por ahora, los Bombers han realizado 15 salidas en la región del Camp de Tarragona y 7 en las Terres de l'Ebre, de un total de 102 desde las 7:00 horas en toda Catalunya.

El Tarragonès está siendo una de las comarcas más afectadas por el episodio de viento, con incidencias menores en varios puntos de la geografía en los que los Bombers de la Generalitat se han activado con rapidez y, por el momento, sin ninguna consecuencia personal. Fuentes del cuerpo de bomberos indican a EL PERIÓDICO incidentes como el desprendimiento de fragmentos de fachadas y árboles caídos en la capital, Tarragona, como un pino en la calle Fra Antoni Cardona i Grau, en el sector del Nou Eixample Nord.

En la ciudad, el Ayuntamiento ha cerrado los parques públicos con arbolado, como el Parc de la Ciutat, el Saavedra y el del Amfiteatre, así como también los recintos históricos, como el Paseo Arqueológico y el Anfiteatro, en el marco de la activación del plan municipal por riesgo de viento. Entre otras incidencias, Mercats de Tarragona ha anulado el mercadillo del centro, que se celebra los martes y los jueves en la plaza Corsini.

Otras ciudades de la demarcación, como Reus y Valls, han anunciado que cierran parques públicos, jardines y los cementerios, así como las instalaciones deportivas al aire libre y la suspensión de las actividades al exterior. Los consistorios han publicado sus consejos de autoprotección para la población, mientras que otros municipios, como Tortosa y Salou (Tarragonès), han emitido avisos por el fuerte viento y han pedido precaución a la ciudadanía.

Por el momento se han contabilizado fuertes rachas de viento en todo el territorio, con especial afectación en las comarcas del Alt y el Baix Camp, donde se han registrado golpes superiores a los 100 km/h. Según datos extraídos de Meteored España ha habido rachas de hasta los 109 km/h en Mont-roig del Camp al mediodía y de 108 km/h en Pratdip y La Riba.

Movilidad afectada

La movilidad también se ha visto afectada en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre debido a la borrasca Pedro: desde primera hora y hasta las 16:00 horas, por lo menos, Renfe ha anulado la circulación de los trenes comerciales de la R16 entre Tarragona y Tortosa. La operadora asegura que ha ofrecido un servicio alternativo por carretera que podría verse afectado si las restricciones de movilidad también afectan al tráfico vial.

En cuanto al Servei Català de Trànsit (SCT), ha establecido limitaciones en la circulación en parte de la red viaria de Tarragona, entre las 7 y las 19 horas de este jueves. La restricción consiste en la obligación de circular por el carril derecho para esos vehículos pesados de más de 7,5 toneladas que circulen por las vías de alta capacidad de la demarcación tarraconense, además de la prohibición de adelantar y el límite de velocidad a los 80 km/h. Los Mossos d'Esquadra están realizando controles en varios puntos para asegurar el cumplimiento de estas restricciones.

Además, el SCT ha establecido una restricción de circulación por la AP-7 entre Amposta y Cambrils (Baix Camp) en ambos sentidos que afecta a todos los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas, y se han establecido como alternativas recomendadas las vías A-7 y N-340.