Tarragona renovará los accesos al Anfiteatro romano con una inversión de más de 400.000 euros

El Ayuntamiento de Tarragona retirará la bastida que sostiene una parte de las graderías del Anfiteatro romano desde hace casi ocho años y renovará por completo los accesos al monumento. Con una inversión de más de unos 413.000 euros y a lo largo de este año, el consistorio prevé tener definido por completo el Plan Director de uno de los yacimientos romanos más visitados de la ciudad y poder reabrirlo de cara al 2027 con una nueva rampa de acceso a la arena y un chiringuito reubicado.

La actuación completa servirá para "poner en valor un monumento que lo necesita y que es la imagen de la ciudad", ha dicho este miércoles el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García, en el acto de presentación del balance del 2025 y de las principales líneas de actuación este año. "Este 2026 será el año del Anfiteatro en Tarragona", ha proclamado García. El proyecto de actualización del monumento romano ya está redactado y entregado a la comisión de Cultura y está pendiente de validación, por lo que la previsión del consistorio es empezar las obras después del verano.

Uno de los cambios más importantes que traerá la actuación será la construcción de un nuevo acceso a las graderías y a la arena del monumento, junto a la retirada del andamio que permanece desde hace años en una de las estructuras. En abril de 2018, el Ayuntamiento de Tarragona tuvo que instalar esta estructura en la cara oeste, correspondiente a la Puerta Triumphalis, por el riesgo de derrumbe a raíz de unas grietas en una parte del monumento que había sido reconstruida en los años 70.

En lugar de retirar la parte recompuesta y no original de la época romana, el consistorio optó por instalar un elemento de contención para evitar la pérdida de un monumento que se ve afectado por el paso constante de trenes a unos diez metros de distancia, con las vibraciones que esto conlleva. El pronóstico del Ayuntamiento es poder retirar este andamio antes de finalizar el año 2026 o a principios de 2027, en función del avance de las obras.

La actuación en el Anfiteatro

Ahora, el concejal de Patrimonio ha anunciado la actuación completa al monumento, en la que destaca el nuevo acceso adaptado y una nueva caseta de venta de entradas: se prevé construir una nueva pasarela de entrada por el sector oeste del monumento, con nueva iluminación y para garantizar el acceso. También se trasladará el chiringuito de las entradas desde su emplazamiento actual hasta la entrada del recinto, junto al Parque del Amfiteatre. Otra de las intervenciones más urgentes será la mejora del drenaje de las aguas, que afectan al monumento con humedades.

La inversión total ascenderá hasta los 413.400 euros, de los cuales la mayoría, unos 300.000 euros, se destinarán al proyecto de las graderías y la accesibilidad de la Puerta Triumphalis. La redacción del Plan Director tendrá un coste de 68.000 euros, y el traslado de la caseta de las entradas, 27.000 euros. Finalmente, se reservan dos partidas de 6.500 euros cada una para la conservación y el mantenimiento, por una parte, y para la limpieza del foso del monumento, de otra; y 5.400 euros más para la recuperación de las bombas de agua.

Por ahora, el Ayuntamiento no sabe si las obras obligarán a cerrar el Anfiteatro durante un tiempo, en cuyo caso se está estudiando una entrada gratuita mientras dure la actuación. A nivel técnico, se está trabajando desde hace tiempo en el Plan Director del monumento, el documento que "debe marcar la hoja de ruta a nivel de museización, obras y actuaciones", ha dicho García. La presentación de este documento podría realizarse a lo largo de esta primavera y señalará, entre otras, las prioridades en futuras excavaciones.

Precisamente en este sentido, este miércoles el Ayuntamiento también ha anunciado el inicio de unas prospecciones arqueológicas en el interior y el entorno del monumento, con el objetivo de conocer mejor el antes y el después de su construcción por parte de los romanos. Pendientes de la resolución de una subvención pedida al Estado a través del 2% cultural, el consistorio excavará en varios puntos del yacimiento: en la zona de las graderías reconstruidas en los años 70; en el sector nordeste, junto al aparcamiento de la plaza Montserrat Bertran; y en una franja excavada en la roca de la zona norte.

Los 25 años de la UNESCO

El acto del Ayuntamiento este miércoles ha servido para presentar el balance en materia de Patrimonio del año pasado, en el que la ciudad ha incrementado más de un 40% las visitas a sus monumentos, pasando de las 539.000 en 2024 a las más de 761.000 en 2025. Este aumento se hizo patente especialmente entre los meses de abril y mayo, coincidiendo con los días del festival Tarraco Viva, en los que los monumentos eran de acceso gratuito.

En el 2025 también destaca la celebración del cuarto de siglo de la declaración de la UNESCO, con Tarraco25, en la que se han conseguido los objetivos planteados, según el Ayuntamiento: reforzar el sentimiento de pertenencia y orgullo en relación con el patrimonio histórico, acercar el legado histórico a todos los públicos, proyectar la ciudad como una destinación cultural de referencia apostando por la desestacionalización y garantizar una mirada contemporánea, inclusiva y participativa del patrimonio. "Tarraco25 no ha sido solo una conmemoración, sino también un punto de inflexión que refuerza la idea que el patrimonio no es pasado, sino presente y un futuro compartido", ha dicho García.