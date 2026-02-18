Pandora Comparsa gana el Carnaval 2026 de Tarragona con 'El Jardín de las Aves del Paraíso' de temática

El primer premio del Carnaval 2026 de Tarragona, conocido como el 'Ninot del Carnaval', ha recaído este año en la comparsa Pandora y en su temática 'El Jardín de las Aves del Paraíso'. Así se reveló este pasado martes por la noche durante el acto de la Crema en la plaza de la Font de Tarragona, con miles de personas de público y que cerraba oficialmente los actos de esta edición del Carnaval. En segundo puesto, con el trofeo 'Ninota del Carnaval', fue para la comparsa Aerodance, con la temática 'Sortílega'.

El acto de la Lectura del Testamento, la Crema de la Bóta y el anuncio de las comparsas ganadoras de cada edición del Carnaval cierra los días más festivos de lo que en Tarragona es considerada la Fiesta Mayor de Invierno. Este martes por la noche, ante el público de las comparsas y del 'correfoc' habitual, se anunciaron los ganadores del concurso de disfraces, con aportaciones económicas, y también las dos entidades ganadoras y que deberán llevar, en 2027, el 'Rei' o la 'Reina Carnestoltes' y su séquito.

De este modo, Pandora Comparsa recibirá un premio de 1.500 euros para destinar a un disfraz y una temática de nueva creación para el año que viene, mientras que la segunda clasificada, Aerodance, se adjudicó 1.000 euros. La comparsa ganadora deberá escoger si en 2027 reinan como rey o como reina del Carnaval, puesto que el reglamento cambió hace unos años para hacerlo más igualitario. Este 2026, por primera vez en Tarragona, ha habido una 'Reina Carnestoltes' y un 'Concubí'.

Otros premios del Carnaval 2026

Además de los ganadores del certamen de disfraces también se dieron a conocer los ganadores de los otros premios. El premio Honorífico "Participación y Promoción 2026", dotado con 200 euros, que premia la comparsa o entidad cultural o festiva que, a propuesta de la Comisión de Carnaval haya participado en más actividades del programa y haya hecho una mayor difusión en las redes, se ha otorgado la Colla La Bóta, por su participación en diferentes actos y sobre todo por haber recogido la historia de los juicios de Carnaval en un libro.

El premio Honorífico "Simpatía 2026", dotado con 200 euros a la comparsa o entidad cultural o festiva que, a propuesta de la Comisión artística haya protagonizado un hecho simpático durante la festividad del Carnaval, ha recaído en El Petit Príncep de la comparsa Cayo Largo, por ser el verdadero protagonista de la historia.

El premio Honorífico "Sátira 2026", dotado con 200 euros a la comparsa o entidad que, a propuesta de la Comisión del Carnaval, haya utilizado más esta vertiente y de una manera más visible protagonizando un hecho simpático durante la festividad del Carnaval ha ido a parar a la comparsa La Murga, por su sátira sobre las balizas.

El premio Honorífico "Sostenibilidad 2026", dotado con 200 euros y que, a propuesta de la Comisión del Carnaval, reconoce la comparsa que haya hecho un uso más responsable del material utilizado, ya sea con material reciclable o con material empleado en otros momentos, se ha otorgado a la comparsa Platinum, por la sostenibilidad demostrada con el aprovechamiento de caparazones de mejillón recogidos por diferentes restaurantes.

Los 15 premios ex aequo a la calidad han sido por las 15 comparsas que obtuvieron la mejor puntuación en la Rua de l'Artesania del pasado sábado, y esto significa que intervendrán en la Rua de Lluïment del domingo de Carnaval del año 2027. Estas han sido: Amics de la Part Alta , Artífex Comparsa, AVV Residencial Palau – Torres Jordi, Cayo Largo, Colours Fantasy, Comparsa La Unió ACUAE, Comparsa Platinum, Escola de dansa i comparsa Aerodance, Golden Time, Grup de Dansa i Comparsa Disc 45, La Ballaruga, Màgic Dansa, Pandora Comparsa, Som i Serem y Spectrum Comparsa. A todas ellas se les entregó una distinción acreditativa y 350 euros.

El jurado de este año fue formado por la peluquera y caracterizadora Ariadna Fa Lladó, la actriz Farners Rubio Moreno, el coreógrafo Héctor López Carod, el escenógrafo Josep Pijuan Robledo, la peluquera Macarena Muñoz Moreno y el fotógrafo Manel Rodríguez Granell.