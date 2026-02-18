Prevención
El Ayuntamiento de Tarragona activa el plan municipal por riesgo de viento ante la llegada de la borrasca Pedro este jueves
En el Tarragonès, las rachas de viento podrían superar los 72 km/h y, puntualmente, llegar hasta los 136 km/h
Catalunya reactiva las alertas por viento ante la llegada de la borrasca Pedro
La regiduría de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona activa la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de viento, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), basado en las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y en las posibles afectaciones asociadas. El aviso se ha emitido a raíz de la llegada a Catalunya, durante las próximas horas, de la borrasca Pedro.
Mañana jueves, 19 de febrero, se prevén fuertes rachas de viento que en la comarca del Tarragonès podrían superar los 72 km/h y, puntualmente, llegar hasta los 136 km/h. Por este motivo, se cerrarán los parques públicos con arbolado, como el Parc de la Ciutat, el Saavedra y el del Amfiteatre, así como también los recintos históricos, como el Paseo Arqueológico y el Anfiteatro.
Medidas de autoprotección para la población
El Ayuntamiento invita a la población a consultar los consejos de autoprotección en la página web, y recuerda que, en caso de necesidad, hay que llamar al 112. Estos son los consejos compartidos por el consistorio:
En casa
- Cerrad y asegurad puertas, ventanas y toldos. Hay que bajar completamente las persianas y, si son de cordón, sujetarlas adecuadamente.
- Retirad tiestos y otros objetos de fachadas y terrazas, y recoged la ropa de los tendederos.
En el exterior
- Vigilad con el mobiliario urbano, el alumbrado de las calles, las motos y los coches aparcados, las grúas, los contenedores de basura, el arbolado y todo aquello que el viento pueda hacer caer.
- No subáis a lugares altos y expuestos al viento, como por ejemplo los andamios u otras construcciones.
- Evitad parques, jardines y zonas boscosas. Alejaos de árboles que puedan caer y evitad actividades con fuego.
- Evitad los parques, los jardines y las zonas boscosas. Si estáis en una zona arbolada, vigilad con los árboles que puedan caer y evitad todas las actividades con fuego.
- En caso de temporal marítimo, alejaos de espigones, rompeolas y paseos marítimos.
Si tenéis que conducir
- Consultad las predicciones del tiempo y el estado de las carreteras. Si se prevén vientos fuertes, evitad desplazaros por carretera.
- Evitad desplazamientos innecesarios y extremad la precaución por posibles obstáculos a la vía.
Si hacéis una actividad de ocio
- Extremad la precaución en los deportes al aire libre.
- No paseéis por rompeolas, espigones ni zonas próximas al mar.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet