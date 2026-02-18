El Ayuntamiento de Tarragona activa el plan municipal por riesgo de viento ante la llegada de la borrasca Pedro este jueves

La regiduría de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona activa la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de viento, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), basado en las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y en las posibles afectaciones asociadas. El aviso se ha emitido a raíz de la llegada a Catalunya, durante las próximas horas, de la borrasca Pedro.

Mañana jueves, 19 de febrero, se prevén fuertes rachas de viento que en la comarca del Tarragonès podrían superar los 72 km/h y, puntualmente, llegar hasta los 136 km/h. Por este motivo, se cerrarán los parques públicos con arbolado, como el Parc de la Ciutat, el Saavedra y el del Amfiteatre, así como también los recintos históricos, como el Paseo Arqueológico y el Anfiteatro.

Medidas de autoprotección para la población

El Ayuntamiento invita a la población a consultar los consejos de autoprotección en la página web, y recuerda que, en caso de necesidad, hay que llamar al 112. Estos son los consejos compartidos por el consistorio:

En casa

Cerrad y asegurad puertas, ventanas y toldos. Hay que bajar completamente las persianas y, si son de cordón, sujetarlas adecuadamente.

Retirad tiestos y otros objetos de fachadas y terrazas, y recoged la ropa de los tendederos.

En el exterior

Vigilad con el mobiliario urbano, el alumbrado de las calles, las motos y los coches aparcados, las grúas, los contenedores de basura, el arbolado y todo aquello que el viento pueda hacer caer.

No subáis a lugares altos y expuestos al viento, como por ejemplo los andamios u otras construcciones.

Evitad parques, jardines y zonas boscosas. Alejaos de árboles que puedan caer y evitad actividades con fuego.

Evitad los parques, los jardines y las zonas boscosas. Si estáis en una zona arbolada, vigilad con los árboles que puedan caer y evitad todas las actividades con fuego.

En caso de temporal marítimo, alejaos de espigones, rompeolas y paseos marítimos.

Si tenéis que conducir

Consultad las predicciones del tiempo y el estado de las carreteras. Si se prevén vientos fuertes, evitad desplazaros por carretera.

Evitad desplazamientos innecesarios y extremad la precaución por posibles obstáculos a la vía.

Si hacéis una actividad de ocio