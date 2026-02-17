Los Mossos d'Esquadra clausuran una fiesta 'rave' ilegal en Montblanc (Tarragona) con unos 3.000 asistentes

Los Mossos d'Esquadra dan por cerrada una fiesta 'rave' ilegal que ha tenido lugar este pasado fin de semana de Carnaval en el término municipal de Conesa (Conca de Barberà), a pocos kilómetros de Montblanc. Este martes han informado, a través de un comunicado, del operativo especial que han mantenido abierto varios días, que ha controlado los accesos a la fiesta, ha obligado a los asistentes a irse y que ha evitado que se prolongara más días.

Según la policía, durante el pasado fin de semana los asistentes llegaron a ser aproximadamente un máximo de 3.000 personas, junto a unos 500 vehículos estacionados. A partir de ese momento, aseguran, la afluencia empezó a disminuir hasta este pasado lunes, 16 de febrero, que se dio por finalizada. Sobre las 14:00 horas, los Mossos d'Esquadra finalizaron los diferentes puntos de control establecidos en la zona para impedir los accesos a la fiesta 'rave', y evitar así una mayor afluencia, con el resultado de 6 identificaciones.

La policía catalana ha mantenido durante unas horas más el patrullaje en la zona como parte del operativo especial, mientras los asistentes abandonaron la zona por completo, hacia las últimas horas de la tarde de este lunes. La macrofiesta se inició el pasado viernes, por lo que ha durado unos cuatro días.

La fiesta 'rave' se ubicó concretamente en unos terrenos ubicados a unos tres kilómetros del pueblo de Conesa, de poco más de un centenar de habitantes, cerca de la carretera TV-2244. En los controles policiales instalados este fin de semana de Carnaval, llegaron los asistentes con "todo tipo de vehículos y caravanas", según los Mossos. En el operativo policial han participado agentes la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de los Mossos de las comisarías de Montblanc y Valls, del Àrea Regional de Trànsit y el apoyo de las unidades regionales de la policía Administrativa, de Medio Ambiente y de Recursos Operativos (ARRO).

El resultado del dispositivo policial

El resultado del dispositivo policial en la fiesta ilegal fue de 6 denuncias administrativas en total: dos de ellas por tenencia de sustancias estupefacientes, tres por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, con la consiguiente inmovilización de los tres vehículos, y una denuncia más por parte del SCT.

La policía catalana indica que la fiesta se desarrolló "sin incidentes" y que se pudo clausurar por completo este pasado lunes a las 20:00 horas, junto con el dispositivo policial. La presión policial evitó que los organizadores de la fiesta "no la alargaran unos cuantos días más", aseguran en el comunicado.

Consecuencias en el municipio

Desde el Ayuntamiento de Conesa, han lamentado los daños ocasionados en los terrenos ocupados por la 'rave' y han denunciado el malestar tanto en el espacio público como en la convivencia vecinal. En una información recogida por Nova Conca, la llegada masiva de vehículos grandes a lo largo de cuatro días ha causado importantes desperfectos en caminos municipales, especialmente frágiles tras las lluvias de los últimos días.

El paso continuado de coches y furgonetas han afectado gravemente algunos tramos de caminos rurales y ahora presentan dificultades de circulación, lo que obliga a acciones de reparación por parte del consistorio. Fuentes locales señalan la afectación a varias infraestructuras básicas para la movilidad rural y la actividad agrícola en el municipio, por lo que el Ayuntamiento de Conesa presentará una denuncia por los daños ocasionados y estudiará las acciones necesarias para reclamar responsabilidades.