La Cambra de Comerç de Tarragona regresará a Libia un año después de quedar atrapada en Trípoli

La Cambra de Comerç de Tarragona volverá a organizar una misión comercial en Libia justo un año después de los hechos que mantuvieron atrapada la última misión al país africano. En mayo de este año, el ente cameral tarraconense tiene previsto un viaje al norte de África, coincidiendo con las fechas en las que en 2025, un grupo de nueve españoles organizado por la cámara de Tarragona quedó atrapado en la capital libia, Trípoli, por el inicio de hostilidades entre milicias del país. Desde la Cambra de Tarragona se reivindican: "Cumplimos la promesa que hicimos entonces".

La visita de los tarraconenses está prevista para mediados de mayo, entre el 10 y el 15, y estará presente en las dos ciudades más importantes del país norteafricano: Trípoli y Bengasi. Así lo ha hecho saber esta semana la Cambra de Comerç de Tarragona, avisando que ello obligará a la tramitación de dos visados, uno para cada ciudad. También ha anunciado un cambio en la agenda tradicional, ya que esta vez se trabajará "con un servicio de identificación de socios comerciales". En Libia, apuntan fuentes de la cámara, este método se ha revelado "como el más práctico y con mejores resultados".

Fue a mediados de mayo de 2025 cuando una misión comercial de la Cambra de Tarragona, integrada por ocho empresarios españoles y el representante de la organización, Roberto Barros, director de la sección Internacional de la cámara tarraconense, quedaron atrapados en la capital libia ante el inicio de hostilidades entre milicias del país. Tras un día de espera en el sótano del hotel y las gestiones de la embajada española en Libia, los nueve empresarios fueron repatriados y pudieron regresar a sus casas.

Poco después, la Cambra de Tarragona realizó una rueda de prensa para los medios de comunicación en la que quiso lanzar un mensaje esperanzador: "En 2026 volveremos a Libia", anunciaron. Se mostraron convencidos de querer volver, y por eso tampoco anularon las siguientes visitas comerciales en otros países africanos. La situación política en el país debía calmarse tras los hechos de hace un año, y dicho y hecho, ahora reivindican el cumplimiento de esa promesa.

"Libia es un mercado sumamente atractivo para las empresas españolas, gracias a las necesidades de reconstrucción y la competitividad de nuestros productos como los materiales de construcción, alimentación, mobiliario, paramento para el hogar, ferretería y todo eso relacionado con el petróleo", ha dicho Barros con relación a la futura misión comercial. Una de las razones por las que Libia atrae la atención del comercio español son "las dificultades de acceso al país de los últimos años", ya que esto ha provocado la disminución de las visitas directas de exportadores, explican desde la cámara. Por el momento no se ha revelado la cantidad de empresas interesadas en el viaje de este mes de mayo.

Nuevas vías comerciales

La Cambra de Comerç de Tarragona se reivindica como una de las pioneras en abrir misiones comerciales en determinados países africanos, y recuerda que realiza unos 25 viajes anuales a los cinco continentes. Sin ir más lejos, este martes el ente cameral ha anunciado la apertura de una nueva destinación africana: Malawi.

A finales de abril, antes del viaje a Libia, Roberto Barros liderará la visita de negocios en este país que también pasará por Zambia, en la que se busca iniciar contactos en el sector de la agricultura, muy importante en el sur de África: "El Govern prioriza el desarrollo de este sector, así como de la minería, la energía, el turismo y las infraestructuras. Su mercado necesita diversificación, productos de consumo y tecnología", apuntan desde la Cambra de Tarragona. En cuanto a Zambia, el ente tarraconense hace tiempo que envía misiones comerciales.

Ya después de la misión atrapada en Trípoli, la Cambra de Tarragona rechazó hacer cambios en los protocolos ni en la lista de países que visitaban, asegurando que los hechos ocurridos "no se los podía esperar nadie" y que "no buscamos mercados complicados, sino los que interesan a nuestros empresarios". Desde el ente recuerdan que las misiones que organizan son multisectoriales y que están abiertas a exportadores de todo el Estado.