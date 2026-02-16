Recogidas casi 3.000 alegaciones contra el proyecto de la MAT entre Tarragona y Aragón en dos días

Las plataformas contrarias a la línea de muy alta tensión (MAT) entre Aragón y Tarragona han recogido casi 3.000 alegaciones contra el proyecto de Red Eléctrica entre el pasado viernes y el sábado. Entidades como GEPEC, Unió de Pagesos, Vall SoStenible, Prioritat y la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya estarán esta semana en varios municipios afectados del Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès para que la ciudadanía y afectados puedan firmar las alegaciones que han redactado. Se fijan en cuestiones como la salud y la afectación al sector agrario. GEPEC y Unió de Pagesos también están preparando un contencioso–administrativo y avisan que si no se paraliza la línea, llevarán el proyecto a los tribunales de la Unión Europea.

El pasado viernes, varias entidades empezaron a recoger firmas para presentar alegaciones a la línea de muy alta tensión entre Escatrón (Zaragoza, Aragón) y hasta La Secuita (Tarragonès). Esta semana es "importantísima" por la movilización, ha destacado el portavoz de la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya, puesto que el 25 de febrero es el día límite para las reclamaciones.

En una imagen de unidad de las entidades, este lunes por la mañana han ofrecido una rueda de prensa en el Centre de Lectura de Reus, donde en el vestíbulo se estaba haciendo una de estas recogidas. Hay alegaciones que hacen referencia al impacto en la salud, el paisaje o el sector agrario. El presidente del GEPEC, Xavi Jiménez, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "cataloga las zonas electromagnéticas como potencialmente cancerígenas".

Desde Unió de Pagesos, Salomó Torres ha asegurado que el campesinado será el "colectivo afectado más directamente", porque "tendrá que seguir trabajando las tierras con dos líneas encima, una de 220 kV y la otra de 400 kV". Mientras que Joan Asens, de Prioritat, ha apuntado que "si meten una torre en medio de una explotación, de una viña o de un campo de olivos, puede significar perder la rentabilidad del trabajo".

Además de la Unió de Pagesos, el GEPEC, la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya y Vall SoStenible; el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y los Consejos Comarcales del Priorat, Baix Camp y la Terra Alta presentarán alegaciones propias. Todas las reclamaciones son dobles, puesto que la MAT será de doble circuito, un proyecto lo tramita el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el otro, el Departament de Territori de la Generalitat. Todas las entidades apuntan que están "coordinadas". Además, recuerdan que cualquier particular, esté directamente afectado o no, puede hacer alegaciones en uno de los puntos habilitados o en línea.

Llegar a los tribunales

Las entidades ecologistas avisan que si no se para la tramitación de la línea presentarán un contencioso–administrativo contra el proyecto y, si hace falta, irán a los tribunales de la Unión Europea. Desde el sindicato también han apuntado que el proyecto no incluye un estudio de alternativas. "Como colectivo, como territorio no nos merecemos esta infraestructura", ha subrayado Torres. Desde el GEPEC han explicado que la línea pasará por "espacios de interés". Por ejemplo, por zonas declaradas Xarxa Natura 200 y lugares delimitados para la conservación del águila perdicera. "Algunos impactos son inasumibles y son incompatibles con la preservación que la ley nos dice que tenemos que hacer de estos espacios y especies", ha comentado Jiménez.

"El 2012 la paramos, el 2022 la paramos y el 2026 la pararemos", ha vaticinado el presidente del GEPEC recordando que Red Eléctrica ya presentó un proyecto similar en 2012 y Forestalia en 2022. En este sentido, las entidades han vuelto a defender que los centros de producción estén "cerca" de las zonas de consumo para evitar estas grandes infraestructuras.

Cambio de posicionamiento de los ayuntamientos

La plataforma ha celebrado el cambio de posicionamiento de los ayuntamientos las últimas semanas. Baiget explica que hubo un "punto de inflexión" a raíz de una charla que organizaron en Reus y, hoy por hoy, todos los ayuntamientos afectados, excepto el de Vallmoll (Alt Camp), se han mostrado en contra. No a la MAT Aragó-Catalunya ha redactado una moción para que los municipios lo aprueben en un pleno. El pasado jueves, ya lo hizo el de Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Estas primeras semanas también han recogido firmas en un manifiesto contra el proyecto de la MAT. En total, han conseguido más de 3.600 adhesiones de particulares y de unas sesenta entidades.

Baiget ha explicado que la semana pasada se reunieron con el diputado del PSC, Alberto Bondesio. Ha asegurado que el socialista "habló mucho de diálogo", pero Baiget lamenta que "no lo han visto en ninguna parte". "Hemos visto una imposición del proyecto", ha dicho mientras comentaba que solo tienen 30 días para presentar alegaciones, el plazo mínimo que fija la ley. "Es imposible", ha exclamado. "Si quieren diálogo que paralicen el proyecto la semana que viene y que lo replanteen con un diálogo consciente con el territorio", ha exigido Baiget.

Línea de 180 kilómetros

Red Eléctrica pidió la autorización para desmantelar el tendido eléctrico de muy alta tensión entre Aragón y la Secuita en enero. Pretende construir una de nueva triplicando su potencia. La actual línea es de 220 kV y la que se está impulsando será de doble circuito, uno de 220 kV y el otro de 400 kV. Las dos compartirán la misma infraestructura de 180 kilómetros con torres que pasarán de los 20-25 metros de altura a los 55 metros. La MAT afectará 28 municipios de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès.