Año Gaudí 2026: Reus se reivindica como origen del genio universal y programa más de un centenar de actividades

La ciudad de Reus ha estrenado este lunes el Año Gaudí 2026 para recordar el centenario de la muerte del arquitecto. En la presentación de la programación, que parte con más de 100 actividades aunque será "viva", la capital del Baix Camp quiere que la conmemoración de uno de los genios catalanes más universales tenga abasto nacional y la convierta en uno de los principales polos culturales del país a lo largo de este año. Unas 40 entidades se han sumado a la organización de actos, coordinados por el Ayuntamiento de Reus, que se dividirán en cinco grandes ejes: exposiciones; ciclos de conferencias; cursos y congresos; actos culturales y espectáculos; y actividades pedagógicas y difusión del legado del arquitecto.

Reus ha querido dejar atrás el debate abierto sobre si Antoni Gaudí nació en Reus o Riudoms (Baix Camp), para ofrecer un extenso programa de actividades y un proyecto estratégico y transversal con la participación de equipamientos municipales, entidades y agentes del territorio. El Año Gaudí 2026 se enmarca dentro de un calendario de conmemoraciones impulsado en el ámbito nacional para reconocer figuras importantes de la cultura catalana. En este sentido, la ciudad tarraconense quiere reivindicar su papel fundamental en el origen del arquitecto, el territorio, el entorno familiar, su formación inicial y, en definitiva, en la construcción del pensamiento, la personalidad y los modelos de Gaudí.

Este lunes se ha presentado la programación del Año Gaudí 2026, cuyos principales objetivos son la difusión de la figura y la obra del arquitecto desde una perspectiva artística, científica, académica, pedagógica e innovadora, poner en valor la vinculación de Gaudí con la ciudad y el territorio y consolidar Reus como referente cultural a través de los equipamientos existentes.

Gaudí como proyección de Reus

Una de las novedades que se han dado a conocer este lunes es la incorporación definitiva de la figura de Antoni Gaudí en la nueva museografía del Museu de Reus, inaugurada el pasado 30 de enero. El arquitecto pasará a formar parte del relato permanente de los artistas reusenses, con la exposición de varios dibujos originales y bocetos, así como de su cuaderno. El Museu de Reus también acogerá dos exposiciones, 'I si Gaudí hagués tingut IA?', y 'En el nom de Gaudí', con el objetivo de difundir su oficio y de generar reflexión alrededor de su imagen.

Otros equipamientos municipales, como el Centre de la Imatge Mas Iglesias, las bibliotecas públicas y el Arxiu Municipal de Reus también tendrán un papel importante en la conmemoración, organizando o acogiendo exposiciones itinerantes, presentaciones editoriales, acciones de divulgación y la puesta en valor del patrimonio documental. Otras opciones de la programación serán las conferencias y jornadas de estudio de carácter científico, para profundizar en la relación de Gaudí con el territorio, el paisaje y las influencias arquitectónicas del Camp de Tarragona. Esto tendrá el objetivo de ofrecer una aproximación rigurosa y argumentada sobre la formación intelectual del genio, entre los que destaca el simposio 'Gaudí i Domènech i Montaner', el 14 de marzo.

En el acto de presentación, este lunes, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha recordado que la programación es "viva" y que podrá variar y crecer a lo largo del año, ya que se han organizado propuestas hasta finales de 2026. Guaita ha remarcado la importancia de la documentación que se expone en el Museu de Reus, salvada del incendio del taller del arquitecto en 1936, porque las piezas se habían donado tres años antes.