El puerto de Tarragona se incorpora a la asociación metropolitana tarraconense

El Port de Tarragona se ha incorporado a la Associació per al Impuls Metropolità del Camp de Tarragona con el objetivo de convertirse en un espacio de consenso "despolitizado". La firma el protocolo de colaboración se ha realizado recientemente: ambos organismos se comprometen a trabajar conjuntamente con el despliegue del proyecto metropolitano. "La voluntad es transformar la realidad de este territorio, tomando aquí las decisiones, consensuando aquellas líneas más estratégicas de trabajo", ha expresado el presidente de la Autoritat Portuària, Santiago Castellà. La entidad, constituida a finales de octubre de 2025, está integrada por los municipios de La Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils y Salou. Está previsto que Creixell se sume pronto.

Castellà ha aseverado que el puerto tarraconense debe formar parte del impulso metropolitano porque es el puerto del territorio. "Nuestros compromisos de puerto-ciudad aumentan, y esto hace que aumente también nuestra dimensión metropolitana, el puerto sólo se explica históricamente con el desarrollo empresarial de Reus, Valls, Terres de l'Ebre, Tortosa, Vendrell, Montblanc", ha afirmado. En este sentido, el presidente de la Autoritat Portuària remarcó que el puerto nació "con una clara vocación metropolitana", ya que es la entrada y salida de mercancías.

"El puerto no debe tomar autónomamente sus decisiones, no debe decidir si quiere más o menos cruceros, ni por dónde deben salir las mercancías ni cómo explotará algunos de sus nuevos muelles, sino que debe servir a un territorio que debe tener los espacios de consenso para articular su agenda política", ha manifestado. Castellà ha añadido que son el espacio "idóneo" para el consenso político por su "condición más despolitizada, más apartidista".

En esta línea, insistió en que la voluntad de puerto es transformar el territorio con consenso. "El puerto, la universidad y otras pocas instituciones tenemos sentido en la medida en que seamos metropolitanos; la realidad metropolitana de este territorio es indiscutible, construimos ahora el edificio que haga posible una gobernanza metropolitana", ha dicho. Este miércoles, asistirán un conjunto de actores sociales y económicos del territorio a la presentación de la estrategia metropolitana del Camp de Tarragona.

"Mucho más que un acuerdo formal"

Por su parte, el presidente de la Associació per al Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Roc Muñoz, ha subrayado que la incorporación del puerto tarraconense representa "mucho más que un acuerdo formal" y refuerza la iniciativa. "Es un paso firme en la construcción de una visión compartida de territorio", ha remarcado, puesto que, sostiene, es un actor "estratégico" con mirada supramunicipal y con una capacidad "real de incidencia económica, logística y territorial". "Su implicación aporta solidez, credibilidad y ambición a un proyecto que nace con vocación de largo recorrido", aseguró Muñoz.

Asimismo, ha señalado que el nuevo protocolo establece un marco de colaboración estable que les permitirá avanzar en ámbitos clave como la planificación territorial, las infraestructuras estratégicas y la transición ecológica, el desarrollo económico y la proyección internacional de las comarcas tarraconenses y ebrenses. "Lo haremos con una gobernanza compartida, basada en el diálogo y la corresponsabilidad", ha comentado.

A su vez, el nuevo protocolo establece que se creará una Comisión de Seguimiento, formada por ambos organismos, que servirá para elaborar un plan de trabajo compartido y para hacer seguimiento de los proyectos impulsados. Además, explicaron que tienen previsto celebrar reuniones bimensuales entre ambas organizaciones. "Este protocolo no es sólo un documento, es una hoja de ruta de coordinar esfuerzos, desplegar proyectos que mejoren la vida de nuestros ciudadanos", indicó la vicepresidenta de la asociación.

La entidad se constituyó formalmente el 31 de octubre del pasado año y la integran los municipios de La Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils y Salou. Localidades como Torredembarra, El Morell o Montblanc ya expresaron su voluntad de formar parte, de momento, sin embargo, aún no se han sumado. Para ello, los ayuntamientos deben aprobar su incorporación en los plenos. "Creixell ya ha dado este paso y ahora lo que vamos a hacer es ir incorporando", ha explicado Muñoz.