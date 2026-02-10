Una conocida franquicia de cafeterías multiplica su presencia en Tarragona con la apertura de dos nuevos locales

Dos nuevos obradores se suman a la larga lista que ya ocupan las calles del centro de Tarragona. Entre marcas, cafeterías y locales de repostería 'de toda la vida', otra conocida cadena, que ya cuenta con presencia en la ciudad, abrirá dos establecimientos más en los próximos meses, todavía sin concretar la fecha de apertura.

Se trata de 365 Obrador, que por ahora tiene un local abierto en el centro de la capital, concretamente en la Rambla Nova, 76. La marca quiere, de esta forma, multiplicar su presencia en Tarragona en algunos puntos estratégicos, y también en la provincia, donde ya cuenta con otros establecimientos propios. La cadena se caracteriza por una variada oferta de pastelería, panadería y bocadillos, además de la opción de cafetería para vecinos y visitantes.

En cuanto a los dos nuevos locales, el primero abrirá en la Rambla President Lluís Companys, junto a la plaza de la Generalitat y ante el centro comercial de El Corte Inglés. La otra apertura será en la avenida Ramón y Cajal, en la confluencia con la calle Pere Martell. En ambos casos, se trata de zonas con una importante afluencia de viandantes y en entornos comerciales de la ciudad.

La marca trabaja desde hace meses en la adaptación de los locales, aunque todavía no tienen fecha de inauguración definitiva. El objetivo de la marca es ofrecer un producto cercano a los vecinos y garantizar una perfecta relación calidad precio y para todos los bolsillos.

Amplia presencia en el Camp

La apertura de las dos nuevas sedes en Tarragona confirma la expansión de la marca catalana en el Camp de Tarragona, con presencia en otras ciudades. Además del local actual en Tarragona, hay tres más en Reus, todos en el centro: uno en la calle de la Galera, uno en la calle de Sant Joan y otro en el paseo de Prim. A estos hay que añadir los que la cadena tiene en Salou (calle de Barcelona) y en Cambrils (calle Sant Pere).

El Grup 365 Obrador es una franquicia de cafeterías y panaderías fundada en el año 2000 por Juan Anotnio Tena y Emilia Castro, que actualmente cuenta con más de 1.000 trabajadores en cerca de 200 establecimientos de toda Catalunya y el obrador central, en el Hospitalet de Llobregat. La compañía dispone de dos modelos de negocio: las tiendas de pan con cafetería que se proveen diariamente desde el obrador central y establecimientos con obrador propio.