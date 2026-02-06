Tarragona tendrá en junio la nueva maquinaria para la limpieza pública, siete meses después de la nueva contrata

El Ayuntamiento de Tarragona valora muy positivamente los primeros tres meses del contrato de la basura, prestado por Urbaser y que en noviembre del año pasado ponía fin a dos décadas de prórrogas e incertidumbre en la limpieza pública de la ciudad. Este viernes, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), y la concejal de Limpieza pública, Sonia Orts, han explicado las novedades que presentará el servicio a lo largo de los próximos meses, entre los que destaca el cambio del parque de maquinaria y la actualización de los vehículos de limpieza.

"Estamos trabajando intensamente para conseguir que Tarragona luzca como se merece: tenemos un contrato que nos permite tener más personal, nuevos medios materiales, estar más cerca del ciudadano y ser más rápidos en la respuesta", ha dicho Viñuales, después de reunirse con las tres federaciones de vecinos de la ciudad para explicar el estado del despliegue de la nueva contrata.

En palabras del alcalde, Tarragona está "infinitamente mejor" que en noviembre, cuando empezó el nuevo contrato, y ha remarcado que algunas acciones ya se han llevado a cabo, como la brigada de acción inmediata, operativa desde el mes de diciembre, pero que en su momento "ya se explicó que la aplicación del nuevo servicio no sería de un día para el otro".

La maquinaria, casi a punto

Entre las novedades más destacadas que se tendrán lugar los próximos meses está la esperada renovación completa de la flota de vehículos y maquinaria: se prevé que en junio la empresa pueda empezar a usar los primeros y que, al finalizar el año, ya estén todos los vehículos operativos. Actualmente, la flota consta de 129 vehículos para prestar el servicio, entre los cuales, algunos alquilados por Urbaser para completar el contrato y otros de reparados, como la decapadora, que la antigua empresa había dejado de utilizar.

El consistorio también prevé poder prestar el servicio con más rapidez, dado que la maquinaria ha cambiado de ubicación y se ha situado en la antigua nave de la EMT en el polígono Francolí, a menos distancia del centro de la ciudad, y hay 5 locales auxiliares en algunos barrios. Según apuntan desde el Ayuntamiento, ya se han iniciado los trámites administrativos para la ejecución de las obras del nuevo parque de maquinaria municipal en el polígono, con la previsión de iniciar las obras de remodelación "en los próximos meses". "Esta actuación tiene como objetivo reducir los desplazamientos largos e ineficientes, mejorando la operatividad del servicio y la capacidad de respuesta a las incidencias", han explicado Viñuales y Orts.

Más novedades próximas

Con la nueva fase del contrato también se amplía la recogida puerta a puerta comercial, llegando a los principales ejes comerciales de todos los barrios del Ponent, Nord y Llevant. Allí donde ya se realizaba, como en el Centro, el Serrallo, la Part Alta y la Vall de l'Arrabassada, se ampliarán las carreras y se añadirá la recogida de envases. Asimismo, se añadirá la recogida selectiva durante todo el año en los campings, con más frecuencia en verano que en invierno y la incorporación de nuevos contenedores específicos.

Otros servicios que se pondrán en marcha serán la recogida puerta a puerta de la poda, tanto en los polígonos industriales como en las urbanizaciones, y la limpieza de contenedores, entre otros. El contrato de la recogida de residuos y limpieza viaria, adjudicado a Urbaser, se inició el 5 de noviembre de 2025 tras años de incertidumbre, producto de los concursos desiertos y los numerosos recursos judiciales. Tiene un coste de más de 20 millones de euros anuales, lo que supone un importe de 234 millones en total, entre los cuales hay una partida de cerca de 26,7 millones en inversiones destinados a la compra de maquinaria nueva, nuevas instalaciones y plataformas.