Economía
Alianza entre el Port de Tarragona y Lleida para impulsar la competitividad de su eje logístico
El objetivo de la unión entre la ciudad y el puerto tarraconense es ofrecer una alternativa a Barcelona
La crisis ferroviaria amenaza con paralizar la producción de decenas de empresas: "No podemos seguir"
La Autoridad Portuaria de Tarragona y el Ayuntamiento de Lleida impulsarán vías de colaboración para consolidar un eje logístico fuerte y competitivo entre ambos territorios. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, visitó este pasado jueves el puerto tarraconense para conocer los principales proyectos estratégicos que la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) está impulsando, especialmente en materia de intermodalidad ferroportuaria. En el encuentro se constató la importancia estratégica del desarrollo de la terminal ferroviaria de mercancías del futuro polígono de Torreblanca Quatre Pilans, tanto para la economía de las Terres de Lleida como para la mejora de la cadena logística del Port de Tarragona.
El presidente de la APT expuso las líneas estratégicas de presente y de futuro del puerto, centradas en reforzar su papel como hub logístico de referencia, tanto en España, como el Mediterráneo y en el conjunto del continente europeo, sin olvidar el rol que el recinto portuario tiene como motor económico de Catalunya y como agente cohesionador de toda su área de influencia, dentro de la cual Lleida tiene especial relevancia.
“Catalunya necesita una visión de la logística que fomente el eje que formamos Tarragona y Lleida. Esta es la apuesta que defendemos desde la Autoritat Portuària y también desde la presidencia de Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL). El establecimiento de sinergias entre ambos territorios y el desarrollo de nuevas terminales, como la que se está planificando a Torreblanca-Quatre Pilans, serán determinantes para reforzar nuestro rol como hub logístico de referencia en el noroeste peninsular y para complementar una Barcelona con escasez de terrenos industriales y logísticos”, aseguró Castellà.
Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirmó que "Lleida está tejiendo alianzas con agentes que harán que nuestros proyectos de desarrollo económico sean referentes a escala regional europea".
Estrategia ferroviaria
La reunión de trabajo permitió presentar los principales proyectos e infraestructuras estratégicas que está impulsando el Port de Tarragona. Se profundizó en su estrategia ferroviaria, que este año logrará hitos importantes, con la conexión del Port al Corredor Mediterráneo, la inauguración de la terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo y el impulso a la terminal de la Boella (dentro del recinto portuario), gracias a las oportunidades derivadas del concurso para escoger operador a la futura terminal marítima para contenedores y carga general del Moll de Andalucía.
