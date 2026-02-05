Tarragona cierra la plaza de la Font a los camiones de reparto y actualiza el sistema de cargas y descargas

Tarragona se prepara para poner en marcha un nuevo sistema de gestión de las zonas de carga y descarga de la ciudad. Con este nuevo sistema, durante el horario de regulación (de lunes a sábado de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas, excepto festivos) los usuarios tendrán que registrar el estacionamiento en una aplicación móvil. La concejal de Movilidad, Sonia Orts (PSC), ha explicado que “con este sistema queremos conseguir la rotación de los vehículos en las plazas de carga y descarga de la ciudad y, además, evitaremos que estacionen vehículos no autorizados”.

Con la implantación de estos cambios, en las zonas de carga y descarga solo podrán aparcar vehículos comerciales mixtos, furgonetas y camiones durante un tiempo máximo de 30 minutos, si el peso máximo autorizado es inferior a las 3,5 toneladas; y de 60 minutos si el peso es superior.

El despliegue de este sistema se iniciará el 16 de febrero con la colocación de la nueva señalización. Durante el mes de febrero, continuarán los trabajos para señalizar todas las zonas de carga y descarga de la ciudad y se llevará a cabo la campaña informativa. Durante estos días, los inspectores municipales de Aparcaments dejarán avisos a las furgonetas o camiones estacionados en zona de carga y descarga.

Está previsto que se empiece a multar a partir del 1 de marzo. Las sanciones son las siguientes: 200 euros por vehículos no autorizados (pago avanzado, 100 euros). Y a los vehículos autorizados pero que no han sacado el correspondiente ticket a través de la App o bien vehículos que no se han registrado correctamente en la App: 100 euros (pago avanzado, 50 euros).

Nueva aplicación Parkunload

El registro de vehículos se hará a través de la aplicación móvil PARKUNLOAD o a través de su página web. El consistorio ha elaborado dos videos para explicar a los transportistas como darse de alta y como activar el ticket gratuito. El proceso para activar la aplicación consta del registro a Parkunload, el del vehículo, establecer el código de zona y, finalmente, registrar el estacionamiento.

Los usuarios de podrán ver en tiempo real, a través de la aplicación, un mapa de la ciudad y las zonas de carga y descarga indicando si están ocupadas o no, para que los transportistas puedan optimizar al máximo su ruta. Con la implantación de esta plataforma, la Empresa Municipal de Transports dispondrá de datos que permitirán analizar el comportamiento y el uso, para poder ejecutar cambios o ampliaciones de zonas de carga y descarga si fuera necesario.

Reordenación del tráfico en la plaza de la Font

Con la puesta en marcha de este nuevo sistema también se hará efectiva la reordenación del tráfico de mercancías en la plaza de la Font, que se trasladará a la Rambla Vella. Por esta razón, en la Rambla Vella se ampliará el espacio de zona de carga y descarga, de los 94 metros actuales a 132, que supondrá la habilitación de unas veinte plazas más. La consellera Orts ha explicado que “actualmente el tráfico que hay en determinados momentos del día es un problema en este espacio emblemático de la ciudad, y desde el Ayuntamiento lo tenemos que preservar”.

Vehículos de personas con movilidad reducida

El cambio en el funcionamiento de las zonas de carga y descarga también incorpora una mejora destinada a las personas con movilidad reducida. Ahora podrán aparcar durante 1 hora entera en cualquier espacio de carga y descarga de la ciudad. Cuando finalice esta hora tendrán que mover el vehículo, pero podrán aparcar en otra zona de carga y descarga próxima en algún espacio al que necesiten acceder de forma más cómoda. El registro funcionará con la misma aplicación y se recuerda que tienen que dejar visible la tarjeta distintiva original de Persona con Movilidad Reducida.