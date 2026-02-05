Un estudio revela el suspenso flagrante al transporte público en las áreas rurales de las Terres de l'Ebre

Valoración muy negativa para el transporte público en las Terres de l'Ebre, que suspende en las áreas rurales mientras en las ciudades no pasa del aprobado raspado. Una encuesta realizada entre 2019 y 2020 entre la población ebrense revela que la mayoría de desplazamientos en la red pública de transporte los realizan los adolescentes y mujeres jóvenes, por lo que el transporte estudiantil representa gran parte de la movilidad pública en el sur de Catalunya. El estudio revela, asimismo, que la demanda del trasporte público en días festivos es el mismo que en los días laborables.

Así lo constata un estudio del Institut Metròpoli, el primero de esta índole que compara los patrones de movilidad rural con los urbanos en Catalunya, realizado por encargo de asociaciones de municipios. El informe demuestra, a partir de encuestas, cómo los entornos rurales de las Terres de l'Ebre y del Área Metropolitana de Barcelona tienen más dificultades de movilidad debido a las carencias del sistema público de transporte, lo que traslada el uso al vehículo privado. En Terres de l'Ebre, las encuestas se realizaron entre 2019 y 2020 en los 52 pueblos de las cuatro comarcas ebrenses, y las conclusiones del estudio se han hecho públicas este jueves.

El estudio separa entre las ciudades medianas y las áreas semidensas del territorio, en las que se incluyen 11 municipios por criterios de población (Tortosa, Amposta, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Roquetes, Deltebre, l'Ametlla de Mar, la Ràpita, Alcanar, la Sénia y Ulldecona); y las áreas rurales, que conforman el resto de pueblos ebrenses.

El dato más revelador es la valoración que la ciudadanía del Ebro tiene del sistema de transporte urbano. En las áreas rurales, la ciudadanía valora con un 1,7 sobre 10 la cantidad de oferta de transporte público dentro de sus propios municipios y con un 3,3 la calidad de la red intermunicipal. En relación al transporte hacia otros municipios, las cifras se elevan hasta el 4,6 y el 4,9 respectivamente, pero todavía por debajo del cinco. En cuanto a la población encuestada en las ciudades, las valoraciones no pasan del aprobado medio, entre las que destaca un 6,4 sobre 10 de la calidad general del sistema público en los propios municipios y un 5,6 en la red global.

Los datos, aunque proceden de una encuesta realizada hace más de seis años, arroja datos sobre la percepción del sistema de transporte en el Ebro y aporta las razones de esta profunda oposición. El estudio revela que la baja oferta del transporte público y los altos tiempos de desplazamiento, comparados con el vehículo privado, son los principales motivos para no utilizar la red pública. Esta es una valoración que se replica en las zonas rurales de las comarcas barcelonesas, mientras que en el ámbito metropolitano, mayormente urbano, las cifras dan un aprobado con nota.

Los tiempos de viaje son "un factor clave", apunta el informe, que señala que "los desplazamientos en transporte público superan habitualmente la hora, muy por encima de los aproximadamente 20 minutos del vehículo privado". Otros elementos a tener en cuenta son la "menor competitividad" del transporte público en términos de rapidez y el aumento de las distancias entre las zonas rurales y las ciudades.

Un transporte estudiantil

En las Terres de l'Ebre, tanto en las áreas rurales como en las ciudades medianas, los niños y los adolescentes (entre 4 y 18 años) representan la mayoría de usuarios del transporte público, que está "muy ligado al transporte para los estudios". Este hecho se replica entre las mujeres jóvenes (entre 19 y 35 años), entre las que se observa que utilizan proporcionalmente más el transporte público, algo que coincide, en parte, con la etapa de estudios postobligatorios. Asimismo, en los municipios ebrenses también se observa una mayor proporción de desplazamientos en transporte público entre las mujeres de más de 70 años.

El informe también revela que la demanda de transporte público en las zonas rurales estudiadas en los días festivos y los fines de semana se mantiene o crece respecto a los días laborables, lo que obligaría a los municipios y administraciones competentes a "adaptar la oferta de servicios públicos a estos períodos, y a vincularlos a las políticas de turismo sostenible".