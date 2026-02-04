Tarragona y Reus congelan 'sine die' sus ZBE para liberar la movilidad ante las incidencias de Rodalies

Tarragona y Reus, las únicas ciudades de la provincia con Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activas a día de hoy, mantienen suspendidas las normativas restrictivas ante la prolongación de la crisis en Rodalies. Todavía sin fecha de vuelta, las áreas de exclusión de ambas ciudades han levantado las medidas de control y consideran los días laborables como días festivos a efectos de la normativa. Por el momento, ni una ni la otra se plantean blindar esta suspensión con un decreto de alcaldía, como sí lo hizo Barcelona, para ofrecer mayor seguridad a la medida temporal.

La capital del Baix Camp suspendió la ZBE el pasado 21 de enero cuando la pidió la Generalitat a los municipios con restricciones. Este martes, el consistorio reusense ha emitido un comunicado confirmando que la medida se mantendrá 'sine die', y que por ahora no está prevista la desactivación de la interrupción de la ZBE. Reus vuelve a atender, de esta forma, la solicitud del Govern "para facilitar la movilidad de la ciudadanía ante las anomalías del servicio ferroviario".

El consistorio de Reus indica que la suspensión hace que todos los días de la semana tengan la misma consideración que un día festivo, en el contexto normativo de la ZBE. En consecuencia, estos días no computarán a los efectos del número máximo de accesos anuales al perímetro previstos, que son 24, sin necesidad de autorización para todos los vehículos de residentes de fuera de Reus o que no pagan el impuesto de vehículos en la ciudad. Reus había activado su ZBE el pasado 1 de diciembre, hace unos dos meses.

Tarragona se encuentra en una situación similar, aunque con menos recorrido, ya que la activación tuvo lugar el 31 de diciembre: la normativa restrictiva se ha aplicado con normalidad durante apenas tres semanas. Fuentes del Ayuntamiento de Tarragona señalan que no está previsto ningún decreto de alcaldía para blindar la suspensión temporal, lo cual seguiría el ejemplo de Barcelona, y que se adhieren a las excepciones previstas a la normativa municipal.

Solo la ciudad de Barcelona ha optado por el decreto de alcaldía para reforzar la suspensión temporal de la ZBE por la crisis de Rodalies tras el desconcierto generado entre varios municipios por la petición de la Generalitat. A pesar de que los reglamentos municipales ya contemplan este tipo de situaciones y excepciones, la capital catalana optó por el decreto para asegurarse y alejar las dudas jurídicas que produce la situación de la movilidad en Catalunya.

De esta forma, Tarragona y Reus dan respuesta a la petición de la Generalitat, con efectos obligatorios, de aplicar las excepciones previstas en los reglamentos de sendas ZBE, así como los mecanismos de flexibilidad contemplados, para permitir la entrada y salida de todos los vehículos más contaminantes.