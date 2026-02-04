Tarragona declara la guerra contra la superpoblación de palomas: quiere reducir a un tercio las 18.000 aves actuales

El Ayuntamiento de Tarragona calcula que en la ciudad hay entre 16.000 y 18.000 palomas, a partir de un censo realizado recientemente, de las cuales quiere ahuyentar entre el 60 y el 70% en los próximos dos años. La situación de insalubridad y molestias que han causado las aves en la ciudad es tal que el consistorio ha anunciado un plan para actuar en más de 80 puntos críticos del municipio, colocando barreras y elementos para dificultar el acceso de los animales. La inversión total es de cerca de 230.000 euros.

El primer punto negro de concentración de palomas es el barrio de la Part Alta: aquí se iniciará el proceso de retirada de los animales esta misma semana y durará quince días. En total, el Ayuntamiento actuará en 81 puntos del casco antiguo y del centro de la ciudad, en especial en la Rambla Nova y la Rambla Vella, con la instalación de redes o elementos para evitar que las aves se coloquen en las fachadas de los edificios, agujeros o espacios abandonados y que instalen su nido. Del total de palomas censadas en Tarragona, son una minoría las que generan molestias y suciedad, ya que viven en puestos en los que las deposiciones terminan directamente a la vía pública, lo que, a su vez, genera otro problema de limpieza. Así lo ha explicado esta mañana la consellera de Limpieza pública del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts (PSC).

Las ubicaciones escogidas

Las actuaciones concretas serán visibles en el espacio público, y las medidas incluyen la instalación de pinchos, cableado de acero y otros elementos, la colocación puntual de redes y la retirada o protección de elementos urbanos que favorecen la presencia de palomas. Entre las ubicaciones en las que se actuará, destacan las ramblas y algunas calles del centro y la Part Alta: calles Major, Cavallers, Merceria, la Nau y la Baixada de Misericòrdia, entre otros. También en los ejes comerciales del centro: calles de Sant Agustí, Sant Francesc, August, Girona y la plaza Verdaguer.

"De los 81 puntos localizados, ninguno de ellos es un dormidor grande, sino que hay dos, tres o cuatro aves en cada uno", ha señalado Jordi Baucells, biólogo y gerente de la empresa Biodiversitat.cat, contratada por el consistorio para realizar la diagnosis y aportar soluciones técnicas al problema. Algunos de estos puntos, indica Baucells, son farolas, cajas de telecomunicaciones de las fachadas de los edificios o terrados. "Actuamos con medidas concretas e inmediatas en puntos muy localizados del centro porque sabemos que es un problema que afecta el día a día de los vecinos y el comercio; no improvisamos", ha dicho la concejal.

Después estas dos primeras semanas, a lo largo del mes siguiente se comprobará el resultado de la intervención y, si hace falta, se reajustará. Más adelante, la intención de Orts es ampliarla al resto de la ciudad. La solución propuesta no tiene el objetivo de eliminar las aves, sino dificultar que se pongan en determinados puestos y forzar que se vayan. Según indican desde el consistorio, la mayoría de los puntos identificados se sitúan en propiedades privadas, por lo que será necesario contactar con los particulares para actuar; otras ubicaciones públicas son el palacio municipal de la plaça de la Font o el Teatre Tarragona.

Servicio de atención a la ciudadanía

De forma paralela, el Ayuntamiento también ha habilitado un servicio de atención a la ciudadanía con visitas domiciliarias para que los vecinos puedan informar de ubicaciones concretas detectadas donde estas aves generen molestias, y ofrecer asesoramiento técnico para aplicar soluciones. A través de este servicio, los técnicos de Biodiversitat.cat harán visitas a domicilio para localizar mejor otros puntos de concentración de aves en los que actuar en un futuro; por ahora ya se han realizado un centenar de visitas y la voluntad es superar las 400 este año. Estas peticiones se pueden realizar a través de la aplicación de limpieza del consistorio, una instancia o llamando al Teléfono Verde.

Orts lo ha englobado dentro de una actuación de "plan de choque" a partir de una auditoría reciente: "Son acciones homologadas y respetuosas con el bienestar animal", ha dicho. Las medidas inmediatas de instalación tendrán un coste de 23.000 euros, con un "impacto directo en la limpieza, la imagen y la salubridad", mientras que el global de la actuación, a dos años vista, será de 230.000 euros.

El Port de Tarragona

Baucells ha puesto el foco en el Port de Tarragona, que sirve de fuente de alimentación de las palomas, según los estudios. El biólogo ha explicado que la Autoritat Portuària (APT) ya ha implementado medidas para dificultar el acceso de los animales al pienso y los cereales, como la instalación de puertas en almacenes y naves o cambios en el protocolo de carga y descarga de alimentos. Esto, junto a las acciones del Ayuntamiento de Tarragona, esperan que pueda reducir entre un 60 y un 70% la población de estas aves en la ciudad, aunque "nunca se llegará a la población cero", ha avanzado Orts.