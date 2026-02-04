Cós Blanc 2026: Salou se prepara para la multitudinaria guerra del confeti, con más de 50.000 asistentes

La guerra del confeti más importante de Catalunya convertirá la capital de la Costa Daurada en un auténtico paisaje nevado este fin de semana. Salou celebra estos días su Festa Major d'Hivern, con el plato fuerte del Cós Blanc 2026 y la asistencia prevista de más de 50.000 personas, que se reunirán la tarde del sábado 7 de febrero en el paseo Jaume I para ver el paso de las carrozas y la lluvia de confeti. El municipio se moviliza, como cada año, para ser el epicentro de un acto muy esperado que se ha convertido en la previa del Carnaval en el Camp de Tarragona.

Cada primer sábado de febrero llega el turno del Cós Blanc en Salou. Esta vez, y manteniendo el formato estrenado hace dos años, el paseo marítimo Jaume I, de un kilómetro de longitud, será el epicentro de la fiesta de la tarde y la noche del día 7 de febrero. Un cambio de ubicación que respondía a la gran asistencia multitudinaria de personas que, año tras año, visitan el municipio por el Cós Blanc y que llegó a las 50.000 en 2025, según estimaciones de la Policía Local.

En esta edición, la organización ha optado por cambiar la conducción del acto: el mago y presentador tarraconense Roberto Vara y la actriz y bailarina Laura Jarque serán los speakers de la fiesta, y recogerán el testigo del mítico Juanma Hidalgo, carismático presentador del acto durante muchos años. Un espectáculo de música, luces y colores añadirá emoción a lo largo de todo el recorrido.

Recorrido y horario

El Cós Blanc consiste en una importante guerra del confeti, en el que se lanzarán unas 25 toneladas de papel biodegradable. A lo largo del recorrido, hasta 20 estructuras formarán los típicos surtidores de confeti, con formas marítimas que recuerdan el carácter mediterráneo de Salou. El espacio central del recorrido estará destinado al paso de las carrozas de las entidades y grupos del municipio, que en esta edición serán un total de 28, con miles de participantes; mientras que el multitudinario público llenará ambos lados del paseo Jaume I.

El recorrido del Cós Blanc 2026 se centrará en el tramo del paseo marítimo comprendido entre las calles de Joan Miarnau Ciurana y de Lleida. Las carrozas realizarán dos pases seguidos, mientras que el tramo de enlace será la paralela calle Major, a través de las calles Josep Carner y del Mar. La fiesta del confeti se iniciará a las 19 horas y tendrá una duración de más de dos horas, hasta que se acaben las existencias de confeti en las carrozas y en los surtidores. También habrá zonas accesibles para personas con movilidad reducida y la instalación de un Punto Lila para prevenir agresiones machistas o LGTBIfóbicas.

Fiesta sin parar

Adoptando el formato estrenado en 2024, el Envelat, la carpa de la fiesta, junto con los espacios con tiendas de comida y los baños públicos, se ubicará en un extremo del paseo Jaume I, cerca de la Font Cibernètica. La plaza de las Comunitats Autònomes será nuevamente el espacio para la Fira, con las habituales atracciones. El tráfico estará totalmente cortado durante todo el evento.

A lo largo del día, las actividades serán las habituales: por la mañana tendrá lugar la Cercavila de Lluïment de las carrozas, a partir de las 10:30 horas. Esta saldrá de la calle Advocat Gallego y, a través de la calle Barcelona, llegará al paseo Miramar, la plaza Bonet y finalizará en la calle Mayor, que será el punto de partida del Cós Blanc de la tarde. A las 17 horas habrá el Concert de Festa Major con la Orquestra Montgrins en el Envelat, y ya por la noche, a partir de las 23 horas, tendrá lugar el Gran Ball con la misma agrupación. El Cós Blanc se enmarca dentro de la Festa Major d'Hivern de Salou, que empezó el pasado 29 de enero y terminará el lunes 9 de febrero.