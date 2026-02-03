Estas son las principales novedades del Carnaval 2026 de Tarragona, del 6 al 17 de febrero

Llegado el mes de febrero, Tarragona se vuelve a preparar para vivir una de sus fiestas populares más esperadas, el Carnaval. Del 6 al 17 de febrero, la ciudad se transformará en un escenario vibrante de colores, música, disfraces y tradiciones con un programa lleno de actividades para todos los públicos. El multitudinario acto de la Disfressa d'Or destaca en un gran abanico donde no faltarán la sátira ni el humor, ni los habituales desfiles de lucimiento, con la plaza de la Disbauxa como núcleo de la celebración. A continuación hay un repaso de las novedades y los principales actos de uno de los carnavales más importantes de Catalunya.

Por primera vez a la historia, Tarragona tendrá una Reina como protagonista de la fiesta, acompañada de su Concubí y los respectivos Sèquits reales. Estos recibirán la numeración que los corresponde: la Reina Carnestoltes XLIII y el Concubí XXX. Así se decidió al acabar la última edición del Carnaval, hecho que supone un cambio en los más de 40 años de historia de la celebración en la ciudad. La presentación de la Reina, el Concubí y los sèquits se hará el miércoles 11 de febrero, a las 18 horas, en la plaza de la Disbauxa, que es como se conoce a la plaza Corsini los días del Carnaval.

En este acto también se hará el reconocimiento al Boter d'Honor 2026, que este año será para la Rua de Carnaval de Ponent, la más antigua de las que se celebran en los barrios. A continuación, a las 19:30 horas y al Teatro Tarragona, tendrá lugar la Gala de la Reina y el Concubí, donde las comparsas Sinhus y Urban Style ofrecerán un espectáculo para celebrar que llevan las figuras del Carnaval.

Actos más destacados

Entre los actos más multitudinarios del Carnaval de Tarragona hay la Disfressa d'Or, que cada año atrae miles de personas. Esta será el día 8 de febrero, a partir de las 19:30 horas, en el CaixaBank Tarraco Arena, y marcará el pistoletazo de salida oficial de los días de fiesta en la ciudad. Las catorce comparsas participantes lucirán sus mejores galas en un despliegue inigualable. Sin duda, uno de los actos que ha tomado más relevancia en el Carnaval de Tarragona, en un formato de concurso para disfrutar de los mejores disfraces individuales. Este año será presentado por el periodista Guillem Estadella y la cantante Gemma Polo.

Otros actos principales y muy esperados por el público son los dos desfiles durante el fin de semana más intenso del Carnaval. La Rua de l'Artesania, el sábado 14 de febrero, y la Rua de Lluïment, el día 15, saldrán a las 18 horas desde la avenida Ramon y Cajal, pasarán por las principales calles del centro de la ciudad y llegarán a la avenida Catalunya. Entre comparsas, carrozas, enseñas y los Sèquits reales, los desfiles permitirán ver con lucimiento las comparsas y los bailes de las compañías que conforman una de las otras imágenes más icónicas del Carnaval de Tarragona.

La gastronomía y la sátira, propias de Tarragona

Entre otras muchas propuestas, el Carnaval de Tarragona está caracterizado por la presencia tradicional de la crítica, la sátira y el humor. Son ejemplos los actos de la Colla La Bóta, como el Judici, el Dol, el Enterrament y la Crema, entre los días 16 y 17 de febrero, en los que se plasma el ritual más tradicional de Carnestoltes. Precisamente el día 17 por la tarde tendrá lugar la Crema y la lectura del testamento de la Reina, con la participación de todas las comparsas y los grupos de fuego de Tarragona y la revelación de los ganadores del concurso de disfraces y que servirá para cerrar esta edición del Carnaval. Y entre los actos más esperados por los niños también hay la Baixada del Pajaritu, el 14 de febrero a mediodía, con la habitual bajada de trastos desde la plaza del Rei hasta la calle Cós del Bou.

Para acabar, también destacan las propuestas gastronómicas del Carnaval: el tradicional Xarró, la 'escudella' tarraconense popular, será el protagonista del primer día de las fiestas, el 7 de febrero; mientras que el Dijous Gras, el día 12, será el turno de la 'botifarra d'ou' y de la coca de 'llardons'. A lo largo de la mañana se podrá adquirir la coca en la calle Cañellas, mientras que en el interior del Mercat Central y el Mercado de Torreforta se repartirá botifarra, cortesía del Gremio de Cansaladers y Charcuteros de Tarragona.