Imputado un conductor por circular a 200 km/h en un tramo de 30 y sextuplicar la tasa de alcoholemia en Tarragona

El hombre, de 23 años, está acusado de conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad

Tarragona
La Policía Local de Torredembarra (Tarragonès) ha imputado tres delitos contra la seguridad viaria a un conductor que circuló a más de 200 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a 30 km/h y que multiplicó más de seis veces la tasa de alcohol en sangre permitida tras sufrir un accidente en la carretera de enlace con la autopista AP-7.

Según la informa la policía en un comunicado, el suceso tuvo lugar el pasado 1 de febrero a las 6:52 horas, cuando el coche salió de la vía por la que conducía, la T-214, que enlaza la población tarraconense con la autopista AP-7 y la N-340. Como consecuencia del accidente, el vehículo chocó contra un talud y dio varias vueltas de campana. El turismo no se detuvo hasta llegar a un campo de cultivo situado a unos 125 metros del punto de salida de la vía.

En el vehículo había dos ocupantes: el copiloto salió por su propio pie, mientras que el conductor, de 23 años, tuvo que ser rescatado por los bomberos y fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona con una herida en la cabeza que requirió sutura y una fractura en la mano derecha.

Con autorización judicial, la policía hizo al conductor una prueba de alcoholemia en sangre, que arrojó 1,85 g/l, una tasa que multiplica más de seis veces el límite permitido para conductores noveles y profesionales. La prueba de drogas resultó negativa.

Debido a la violencia del impacto, que dejó el motor del coche fuera del chasis, los Mossos d’Esquadra analizaron los datos del sistema EDR (Event Data Recorder) del vehículo y comprobaron que circulaba como mínimo a 130 km/h en el momento del primer impacto, aunque previamente habría superado los 200 km/h en una vía urbana limitada a 30 km/h, en curva cerrada, de noche y sin iluminación artificial.

Al conductor se le imputan tres delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad penalmente punible. Las diligencias han sido trasladadas a los Juzgados de El Vendrell (Tarragona).

