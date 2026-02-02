Retrasos de más de media hora en las líneas de Rodalies en Tarragona

El servicio ferroviario presenta retrasos de hasta 35 minutos a la estación de Tarragona, este lunes por la mañana. Ya sea en sentido norte o sentido sur los convoyes no circulan con puntualidad. Así, el tren previsto para las 07.26 horas procedente de Reus en dirección a Barcelona ha llegado a Tarragona a las 07:30 horas, ocho minutos antes del que tenía que llegar desde Tortosa a las 06:59. Esto ha provocado que los viajeros se hayan acumulado en el primer convoy y algunos han tenido que ir de pie, mientras que en el segundo han quedado asientos libres.

Xavier Pérez, usuario habitual del servicio, ha explicado que la situación de este lunes es la habitual: "Me he encontrado lo mismo de siempre. Es un mal endémico, el tren siempre nos hace llegar tarde al trabajo". Por la estación de Tarragona pasan varias líneas ferroviarias comerciales: R14, R15, R16, R17, RT1 y RT2.

Pérez, vecino de Reus, tiene que coger un tren en su ciudad para ir hasta Tarragona y desde allá subir al que va hacia Tortosa, donde trabaja. Últimamente, la situación para él se ha complicado: "Suprimieron el tren que salía de Reus y pusieron uno que venía desde la Plana-Picamoixons y que nunca llega a la hora; tengo que salir una hora antes" para poder hacer el transbordo en Tarragona, ha explicado. A pesar de las promesas de que este lunes el servicio mejoraría, Pérez ha asegurado que no ha notado diferencias. "Las soluciones que aportan no dan ningún cambio sustancial respeto la situación real", ha expresado. Este viajero "hace muchísimos años" que coge el tren y ha notado una degradación en el servicio: "La cosa ha ido a peor; y a pesar de que esperamos que no pase, todavía puede ir a peor", ha afirmado.

Para los que van hacia Barcelona la situación no es mejor. Con todo, más pasajeros que el pasado lunes, pero menos de lo que era habitual hace unos meses. "Lo que más nos molesta es que, más allá de ir con retraso, es que se acumula la gente del tren de las 7 y el de las 7.30 horas; y como el tren sea corto acabas yendo de pie; y a las 7 de la mañana no hace gracia", ha lamentado Joan Mercadé, que sube hacia la capital catalana "cada domingo o lunes" para ir a trabajar. "Siempre llego tarde", ha afirmado. La alternativa es ir hasta la estación de Camp de Tarragona para coger el alta velocidad: "Es lejos de la ciudad, a veces cuesta ir", ha reconocido.

En una situación similar se encuentra Jan Bulat, que hace un máster en Barcelona. "Me pierdo clases, el coordinador lo sabe y tiene más paciencia conmigo", ha indicado resignado. Este lunes, Bulat quería coger el tren de las 7.25 horas, pero con los retrasos acumulados se ha encontrado que ha acabado subiendo al de antes. "A veces va bien, pero a veces acumula 30 minutos o una hora de retraso", ha concretado.