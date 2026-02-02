Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resolución del TSJC

La Justicia considera que el efecto de una vacuna defectuosa del Covid en una maestra de Tarragona es un accidente laboral

El tribunal apunta a la "causalidad indirecta" para concluir que los hechos causantes derivan de la actividad de la profesional

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

BARCELONA
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminado que el periodo de baja de una maestra de Tarragona, derivado de los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra el Covid-19 de Astrazeneca, se debe considerar como accidente de trabajo.

Así lo recoge la sentencia consultada por Europa Press, según la cual la afectada fue vacunada con meses de antelación respecto al momento al que le correspondía por edad atendiendo a su condición de personal esencial, por lo que, según el TSJC, se propició que se le administrara esta vacuna de un lote que se dejó de suministrar tras identificarse casos graves de trombosis.

Según el Col·lectiu Ronda, que ha defendido a la trabajadora, se trata de la primera sentencia de este tipo que se dicta en España, informa en un comunicado, donde se detalla que, en España, se facilitaron 228.000 dosis de vacunas correspondientes a este lote, que en algunos de los casos llegaron a provocar la muerte de algunas de las personas que habían sido vacunadas.

"Causalidad indirecta"

En el fallo, el tribunal recuerda que para valorar la existencia de un accidente de trabajo no es necesario que este sea la causa determinante, sino que es suficiente con la existencia de una "causalidad indirecta" para que se concluya que los hechos causantes derivan de la actividad profesional.

La resolución judicial indica que se priorizó la vacunación a este sector profesional por su trabajo, y con independencia de que la vacunación fuera voluntaria, la trombosis y el resto de afectaciones "se produjeron con ocasión del trabajo, ya que si no hubiera pertenecido al colectivo docente, no se le hubiera administrado la vacuna en febrero de 2021", un hecho que le provocó el proceso de incapacidad temporal (IT) entre marzo del 2021 y agosto del 2022.

