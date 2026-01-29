Cambrils proyecta su nuevo sello gastronómico en Madrid Fusión para atraer visitantes de alto valor

Cambrils ha participado en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España con el objetivo de consolidar el posicionamiento del municipio como Capital Gastronómica de la Costa Daurada, poniendo en valor el nuevo sello de calidad BOCA y la potencia de su calendario de acontecimientos gastronómicos para todo el año.

El Ayuntamiento de Cambrils sostiene que la localidad "refuerza su notoriedad internacional" desde un mostrador propio dentro del estand de la red 'Saborea España', más aún teniendo en cuenta que Cambrils es el único destino catalán presente en este espacio, compartido con 16 lugares más del Estado. La concejala de Turismo y Promoción Económica de Cambrils, Patricia de Miguel, ha destacado que "estar en Madrid Fusión como único destino catalán nos permite reivindicar nuestro producto local en un escenario global".

La agenda institucional en Madrid Fusión, que en esta edición se presenta con el lema 'El cliente toma el mando', ha incluido una "intensa actividad" dirigida al público profesional con talleres y presentaciones técnicas "que muestran la versatilidad de los productos de proximidad".

BOCA, el nuevo "ecosistema gastronómico"

Entre otras actividades, Cambrils ha organizado una mesa redonda dirigida a los medios de comunicación para analizar los retos de la restauración actual. Durante la sesión, se han presentado las novedades vinculadas a BOCA, el nuevo ecosistema gastronómico que conecta productores, chefs y comensales bajo los valores de autenticidad y km 0. Este sello identifica los establecimientos que apuestan por el producto de temporada, lo que "garantiza una experiencia gastronómica con identidad", indica el Ayuntamiento.

El Patronato de Turismo ha aprovechado el escaparate de Madrid Fusión para dar a conocer su nueva marca y calendario gastronómicos para 2026, que incluye acontecimientos repartidos durante todo el año. Destacan hitos como el primer Congreso Internacional de Turismo Gastronómico (IFOODTC) y el concurso profesional Cambrils Galera Challenge. "Esta apuesta decidida por la diversificación permite atraer visitantes fuera de la temporada alta, consolidando la gastronomía como un vector de desarrollo de un turismo más sostenible", señala el consistorio.

"Con la marca BOCA no solo vendemos cocina, sino un ecosistema circular que une paisaje, tradición e innovación para ofrecer una propuesta de calidad que nos diferencia y nos posiciona como referentes en nuestra región", señala la concejala de Turismo. Por su parte, el director del Patronato de Turismo, Vadim Koryagin, ha subrayado que la estrategia "pasa por la preservación de la tradición y la identidad de Cambrils como villa marinera y destino gastronómico de referencia". "La participación en Madrid Fusión nos permite un contacto directo con los prescriptores para demostrar que somos un destino maduro, capaz de generar experiencias únicas durante los doce meses del año".