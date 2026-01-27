Los municipios de Tarragona que han desaparecido del mapa: pueblos abandonados y localidades anexadas

Tarragona es la tercera provincia más visitada de Catalunya, por detrás de Barcelona y Girona, pero, como en el resto de territorios catalanes, sus visitantes siguen incrementándose año tras año.

De hecho, en 2025 las pernoctaciones totales en la demarcación superaron los 21 millones, un crecimiento del 2,9% respecto a 2024.

Y no es para menos: Tarragona posee un gran patrimonio cultural, que se extiende desde el litoral hacia el interior: la presencia de los romanos en la zona ha marcado profundamente el lugar, ya que dejaron sus huellas en diferentes ciudades, como en Tortosa (Baix Ebre) o en la propia capital de la región.

Guerras, saqueos y cambios territoriales

Además, las playas también destacan en la provincia: la Costa Daurada, que se extiende por el litoral tarraconense desde L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) hasta Cunit (Baix Penedès), comprende más de 120km de costas y paisajes rocosos, perfectos para visitar en cualquier época del año, siempre que el clima lo permita.

La historia de Tarragona abarca siglos de evolución y transformaciones territoriales. Su origen se remonta al año 218 a.C., cuando la antigua Tarraco comenzó a florecer hasta convertirse en la capital de la Hispania Citerior, una de las metrópolis más esplendorosas del Imperio romano.

A lo largo de su biografía, la provincia ha sido víctima de guerras, saqueos y diferentes cambios territoriales. Es más: algunos de ellos tienen menos de un siglo.

Menos de 75 años

Y es que pueblos como Tamarit no existen como municipio independiente hasta hace unos 75 años: hacia mediados del siglo XIX, el lugar, por entonces con ayuntamiento, tenía contabilizada una población de 146 habitantes.

No fue hasta 1951 cuando el territorio pasó a formar parte de la entidad de población del municipio de Tarragona y, en 2024 -según los datos más recientes del Idescat- agrupaba a 1.991 habitantes.

Tamarit se extiende alrededor de la desembocadura del río Gaià y en plena Costa Daurada, y tiene dos núcleos diferenciados: el de Tamarit y el de la Móra, donde se encuentran la mayoría de los alojamientos turísticos.

Castillo de Tamarit (Tarragona). / Archivo

Dos únicas calles

Situado en el interior del Baix Camp se encuentra L'arbocet, una entidad de población que actualmente forma parte del municipio de Vilanova de Escornalbou.

Sin embargo, hasta el censo de 1857 era un municipio independiente con ayuntamiento propio, pero contaba con tan solo 95 habitantes.

El pequeño pueblo de L’arbocet está formado por dos únicas calles: el carrer de Dalt y el de Baix. Hasta el siglo XVIII estuvo amurallado y aún se conservan sus dos torres de defensa.

También en el censo de 1857 desapareció el municipio de Puigdelfí, para incorporarse inmediatamente a Perafort (Tarragonès), que actualmente cuenta con 1.319 vecinos.

L'Arbocet / Wikipedia

Centro histórico

Puigdelfí discurre junto al río Francolí, uno de los principales afluentes de Tarragona.

El núcleo del pueblo está presidido por la Iglesia de San Sebastián, erigida en 1794. Además, cuenta con un centro histórico muy interesante: la parte conocida como la Vila Closa creció alrededor del ya desaparecido castillo de Puigdelfí.

Tiene forma circular y está situada en una pequeña elevación natural del terreno y formada por cuatro calles: el Carrer del Castell, del Vent, del Mig y Major.

Iglesia de Sant Sebastià de Puigdelfí (Perafort). / Amador Álvarez / Wikipedia

Pueblos abandonados

Finalmente, el pequeño municipio de Selma desapareció también en 1857, cuando contaba con 152 vecinos, y se unió a la localidad de Aiguamúrcia, en el Alt Camp. Aun así, actualmente se encuentra despoblado y varias personas cuentan que han vivido experiencias paranormales en esta ubicación .

Noticias relacionadas

De hecho, Tarragona cuenta también con numerosos pueblos que han sido abandonados a lo largo de su historia, como La Mussara, Pinyeres o Conill, donde aún quedan los vestigios de los habitantes del pasado.