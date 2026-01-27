Legado romano en Tarragona
Catalunya crea el Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco con un presupuesto anual de 8 millones
Tarragona da luz verde al Consorcio del Patrimonio Romano que debe unificar el "relato histórico" de Tarraco
Inyección de 40 millones de Generalitat, Ayuntamiento y Estado para un nuevo consorcio del patrimonio romano de Tarragona el 2026
El Govern ha aprobado este martes la creación del Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco y sus estatutos para preservar y difundir el legado romano, ha autorizado la participación de la Generalitat en este nuevo ente de gobernanza patrimonial y tendrá un presupuesto anual de 8 millones anuales entre 2026 y 2029.
La creación del consorcio responde a los compromisos derivados de la inclusión del conjunto arqueológico de Tarraco en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, que exige una coordinación y gestión global, informa el Govern tras el Consell Executiu.
Esta necesidad quedó recogida en el Plan de gestión del patrimonio de Tarragona, elaborado en 2015 y revisado en 2017 y 2021, y ya tramitado al Centro Unesco de París.
El plan de gestión propone un planteamiento de gestión holística y transversal del patrimonio romano de la ciudad de Tarragona, integrando también los situados en los municipios de Altafulla, Constantí y Roda de Berà.
Entidad adscrita al ayuntamiento
En este contexto, la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Tarragona y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural apuestan por la creación de este consorcio, que estará adscrito al consistorio de Tarragona.
Otras administraciones que también participarán con diferentes fórmulas de colaboración son la Diputación de Tarragona, el Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Tarragona y los municipios de Altafulla, Constantí y Roda de Berà.
El consorcio será un instrumento de gestión que permitirá integrar a otras entidades con los mismos objetivos de preservar, investigar y difundir el legado romano, y su presupuesto será de 8 millones de euros anuales entre 2026 y 2029.
De estos, 3,6 millones de la Generalitat, 2,5 del Ayuntamiento de Tarragona, 100.000 de la Diputación de Tarragona y entre 1,7 y 2 millones de los ingresos corrientes generados por los propios monumentos, y el consorcio también gestionará las inversiones previstas por el Ministerio de Cultura.
