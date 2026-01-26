Borrasca Joseph
Tarragona registra un vendaval "inusual": en algunas ciudades no era tan fuerte desde el 2021
Constantí, municipio de 7.000 habitantes, registra rachas de viento de hasta 105 km/h
CONTEXTO | La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
Las previsiones ante la denominada borrasca Joseph son de una semana de intensas lluvias y fuertes vientos en Catalunya. En algunos puntos de la geografía catalana ya se han empezado a registrar los prolegómenos del temporal, como es el caso del Camp de Tarragona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha definido el vendaval allí entre este domingo y este lunes, hasta las 8:30 h de este 26 de enero, como "inusual".
"Destaca el vendaval inusual de ayer tarde en el Camp de Tarragona", ha publicado el Meteocat en sus redes sociales. En algunos puntos, la ventisca ha registrado máximos históricos. Por ejemplo, es el caso del municipio de Constantí (7.000 habitantes), en la comarca del Tarragonès, donde no se observaban rachas tan fuertes desde el 1 de febrero del año 2021. Concretamente, la velocidad del viento esta madrugada ha sido de 105,1 km/h, mientras que en febrero del 2021 fue de 109,4 km/h.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido sobre la llegada de un tren de borrascas atlánticas que dejará precipitaciones persistentes, rachas de viento muy intensas y un notable temporal marítimo en buena parte de la Península Ibérica. Los modelos indican que las zonas más afectadas por el paso de estos frentes serán el oeste y el sur peninsular, aunque también se esperan impactos significativos en varios puntos del Mediterráneo y en zonas como Catalunya.
"Será una semana muy lluviosa en buena parte de la península, con acumulados que pueden ser muy importantes y que, en algunos casos, podrían provocar crecidas de los ríos y hasta inundaciones", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Este lunes se espera en Catalunya una jornada nubosa y marcada por intervalos de fuertes vientos, que han obligado a activar avisos de nivel amarillo y naranja en una decena de comarcas ante rachas que podrían superar los 72 km/h. "En el arranque de la semana, las precipitaciones alcanzarán buena parte de la península, salvo el área mediterránea", concluye Del Campo.
