Los retrasos de una hora en los trenes de Regionals de Tarragona desconciertan a los viajeros

Los usuarios de Regionales de Tarragona viven con desconcierto y desconfianza la reanudación del servicio ferroviario este lunes por la mañana. Tras el anuncio de este domingo de que los trenes funcionarían con cierta normalidad, la avería en el centro de control de la estación de França de primera hora ha provocado retrasos de una hora en algunos casos.

En la estación tarraconense, los viajeros no sabían si esperar a si volverían a pasar trenes o marcharse y buscar medios alternativos. Sin embargo, la estación del Camp de Tarragona ha registrado menos afluencia que un día convencional y los trenes que han ido pasando iban mucho más vacíos de lo habitual. "No tengo alternativa, el bus es mucho más caro", ha explicado resignado el usuario Raúl Ramos.

Algo más entrada la mañana, decenas de viajeros se han acumulado en la estación del Camp de Tarragona para subirse a alguno de los trenes de alta velocidad, según el 'Diari de Tarragona'. Se han registrado retrasos de en torno a una hora, como el de un AVE procedente de Madrid o el de un Avant gratuito de refuerzo para el trayecto entre Lleida y Barcelona.

Noticias relacionadas

El Govern ha implementado dos trenes adicionales por sentido con paradas en Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona para facilitar la movilidad de los usuarios afectados por los cortes en las líneas de Regionales. Sin embargo, los servicios se anunciaron a última hora del domingo y muchos de viajeros no tenían constancia, lo que ha provocado una baja ocupación de estos trenes.