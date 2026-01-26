Caos ferroviario en Catalunya
Los retrasos de una hora en los trenes de Regionals de Tarragona desconciertan a los viajeros
DIRECTO | Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Caótico reinicio del servicio de Rodalies con dos nuevas incidencias
CONFUSIÓN | Ambiente de confusión y crispación entre los viajeros de Rodalies en Sants: "No entiendo muy bien qué está sucediendo"
Los usuarios de Regionales de Tarragona viven con desconcierto y desconfianza la reanudación del servicio ferroviario este lunes por la mañana. Tras el anuncio de este domingo de que los trenes funcionarían con cierta normalidad, la avería en el centro de control de la estación de França de primera hora ha provocado retrasos de una hora en algunos casos.
En la estación tarraconense, los viajeros no sabían si esperar a si volverían a pasar trenes o marcharse y buscar medios alternativos. Sin embargo, la estación del Camp de Tarragona ha registrado menos afluencia que un día convencional y los trenes que han ido pasando iban mucho más vacíos de lo habitual. "No tengo alternativa, el bus es mucho más caro", ha explicado resignado el usuario Raúl Ramos.
Algo más entrada la mañana, decenas de viajeros se han acumulado en la estación del Camp de Tarragona para subirse a alguno de los trenes de alta velocidad, según el 'Diari de Tarragona'. Se han registrado retrasos de en torno a una hora, como el de un AVE procedente de Madrid o el de un Avant gratuito de refuerzo para el trayecto entre Lleida y Barcelona.
El Govern ha implementado dos trenes adicionales por sentido con paradas en Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona para facilitar la movilidad de los usuarios afectados por los cortes en las líneas de Regionales. Sin embargo, los servicios se anunciaron a última hora del domingo y muchos de viajeros no tenían constancia, lo que ha provocado una baja ocupación de estos trenes.
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca
- Los maquinistas se niegan a circular ante las intensas lluvias por motivos de seguridad