Este verano
PortAventura estrenará una piscina de aventuras única en el mundo en su parque acuático
También incorporará una senda de aventura en plena jungla con pasarelas, puentes colgantes y retos
PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
PortAventura World ha dado a conocer esta semana en Fitur 2026 sus principales novedades para este verano, con dos nuevas experiencias dirigidas al público familiar: ‘Coral Bay, La Leyenda Perdida’ y ‘Makamanu Jungle, The Adventure Trek’. Ambas propuestas refuerzan y renuevan la oferta de Caribe Aquatic Park y PortAventura Park, apostando por la aventura, la inmersión y la diversión para todas las edades.
La principal novedad de Caribe Aquatic Park será ‘Coral Bay, La Leyenda Perdida’, una nueva zona temática de 6.000 metros cuadrados que sumerge a los visitantes en una bahía pirata que, según la leyenda, permaneció oculta bajo el océano durante siglos y ha emergido de nuevo a la superficie.
Este espacio contará con una ‘water coaster familiar’ única en Europa, una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática exclusiva a nivel mundial, además de nuevos toboganes y un nuevo punto de restauración.
Por su parte, PortAventura Park incorporará ‘Makamanu Jungle, The Adventure Trek’, una nueva senda de aventura situada en el área de Polynesia. La experiencia propone un recorrido de exploración al aire libre que invita a adentrarse en el corazón de la jungla a través de pasarelas ocultas, puentes colgantes y diferentes desafíos integrados en la naturaleza, diseñados para despertar el espíritu explorador tanto de los más pequeños como de sus acompañantes.
Ambas experiencias abrirán al público en verano. Durante la presentación, Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura World, destacó que trabajan para continuar desarrollando su propuesta y “ofrecer experiencias cada vez más memorables”. Con estas novedades, quieren seguir “sorprendiendo” a los visitantes “creando vivencias únicas para todos los públicos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio