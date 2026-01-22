PortAventura estrenará una piscina de aventuras única en el mundo en su parque acuático

PortAventura World ha dado a conocer esta semana en Fitur 2026 sus principales novedades para este verano, con dos nuevas experiencias dirigidas al público familiar: ‘Coral Bay, La Leyenda Perdida’ y ‘Makamanu Jungle, The Adventure Trek’. Ambas propuestas refuerzan y renuevan la oferta de Caribe Aquatic Park y PortAventura Park, apostando por la aventura, la inmersión y la diversión para todas las edades.

La principal novedad de Caribe Aquatic Park será ‘Coral Bay, La Leyenda Perdida’, una nueva zona temática de 6.000 metros cuadrados que sumerge a los visitantes en una bahía pirata que, según la leyenda, permaneció oculta bajo el océano durante siglos y ha emergido de nuevo a la superficie.

Este espacio contará con una ‘water coaster familiar’ única en Europa, una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática exclusiva a nivel mundial, además de nuevos toboganes y un nuevo punto de restauración.

Por su parte, PortAventura Park incorporará ‘Makamanu Jungle, The Adventure Trek’, una nueva senda de aventura situada en el área de Polynesia. La experiencia propone un recorrido de exploración al aire libre que invita a adentrarse en el corazón de la jungla a través de pasarelas ocultas, puentes colgantes y diferentes desafíos integrados en la naturaleza, diseñados para despertar el espíritu explorador tanto de los más pequeños como de sus acompañantes.

Noticias relacionadas

Ambas experiencias abrirán al público en verano. Durante la presentación, Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura World, destacó que trabajan para continuar desarrollando su propuesta y “ofrecer experiencias cada vez más memorables”. Con estas novedades, quieren seguir “sorprendiendo” a los visitantes “creando vivencias únicas para todos los públicos”.