Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

El placer de comer

Menús creativos, vinos del Priorat y vistas a los viñedos: la experiencia gastro que arrasa en un pueblo de 345 habitantes

El municipio es perfecto para el enoturismo y las rutas de montaña

Estos son los restaurantes de Catalunya con estrella Michelín más baratos para comer este 2026: menús y precios

El restaurante de Catalunya donde puedes comer un menú estrella Michelin por menos de 50 euros

El municipio de Catalunya con el restaurante reconocido por la Guía Michelin.

El municipio de Catalunya con el restaurante reconocido por la Guía Michelin. / Zowy voeten / EPC

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En España somos de buen comer, y eso se nota en la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Cada región guarda sus propias tradiciones culinarias, pero en conjunto conforman un panorama donde los productos locales y la creatividad en la cocina se combinan para ofrecer experiencias únicas. 

Desde tapas sencillas hasta platos elaborados, comer en España es toda una experiencia que va más allá del simple acto de alimentarse.

El país cuenta con una amplia red de restaurantes reconocidos a nivel internacional y con una presencia destacada en la Guía Michelin, sinónimo de excelencia y calidad. Muchos de ellos se ubican en Catalunya, donde es posible encontrar establecimientos de primer nivel incluso en sus pueblos más recónditos.

Reconocido por la Guía Michelin

Uno de ellos se halla en el pueblo de Poboleda, en la comarca del Priorat (Tarragona), un pequeño enclave con tan solo 345 habitantes, según datos del Idescat del 2025.

Allí se encuentra Brots, un restaurante abierto en 2014 de la mano del chef belga Pieter Truyts. Tras formarse en prestigiosos establecimientos que acumulan un total de 13 estrellas Michelin entre su Bélgica natal, Francia y España, Truyts materializó su sueño de ser cocinero en tierras catalanas.

El local, que reabre este jueves sus puertas tras las vacaciones navideñas, es uno de los pocos de la zona reconocido por la Guía Michelin: su cocina recibe anualmente la distinción de Bib Gourmand, que distingue a los lugares donde comer de lujo a un precio razonable.

Propuesta creativa

Brots se basa en productos locales de calidad, combinados con técnicas modernas y una presentación innovadora. Esta propuesta creativa sorprende por su contraste con la tranquilidad y el aislamiento del lugar.

Y es que Truyts ofrece menús que asombran a los comensales por su técnica y sabor, ya que plantea una cocina moderna con toques internacionales que le devuelven a sus raíces

Los platos fusionan carne, verdura, arroz, pescados y marisco, y finalizan la experiencia con postres de la más delicada repostería. Para acompañar, el restaurante sirve vinos selectos del Priorat, concretamente de la bodega de la enóloga Sílvia Puig.

Menús y precios

La carta se apoya en dos menús que cambian sus propuestas según la estación del año: Arrels, con dos platos y postre por 38 euros, y Brots, con 3 platos y postre por 40 euros.

Además, cuentan con una carta donde ofrecen entrantes, primer y segundo plato y postres a un precio asequible.

Antes de abandonar Poboleda y para rebajar la comida merece la pena dar una vuelta por la localidad y descubrir sus secretos.

Un rincón escondido

Y es que el pueblo es un referente en la gastronomía: son típicas las cocas, las 'orelletes', el romesco con escarola, las almendras, las avellanas y el vino de la Denominación de origen controlada (Doc) del Priorat.

Es una de las villas del Priorat histórico y se encuentra enclavada en el valle del río Siurana, acompañada de un paisaje accidentado que va desde la sierra del Montsant, al norte, hasta la sierra del Molló, al sur. Por este motivo, cuenta con una serie de caminos por donde hacer rutas de senderismo.

POBOLEDA ( PRIORAT ) 06.03.2007. PAISAJE EN LA COMARCA DEL PRIORAT. foto PUIG, JOAN arxiu. DG. 070306 JP ex 003. COMARCAS , PRIORAT , POBOLEDA , MASIAS , MASIA , VIDA RURAL , CAMPO CATALAN _ GENERAL, PLANO

Viñedos de Poboleda / JOAN PUIG / EPC

POBOLEDA 10/10/2024 Sociedad. Reportaje sequía priorat. FOTO de ZOWY VOETEN

Viña de Poboleda. / Zowy voeten / EPC

La ‘Catedral del Priorat’

A lo largo de los recorridos, vale la pena fijarse en las construcciones de piedra seca, de gran valor patrimonial

En el casco antiguo, situado al sur, predominan las casas señoriales. El edificio principal es la iglesia de Sant Pere, conocida como la ‘Catedral del Priorat’ por su gran tamaño.

Además, es el lugar ideal para hacer enoturismo: la mayoría de las doce bodegas de Poboleda están abiertas a visitas con reserva previa. 

Iglesia de Sant Pere, municipio de Poboleda, Tarragona

Iglesia de Sant Pere, municipio de Poboleda, Tarragona / Juan Emilio Prades Bel /Wikipedia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
  3. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  4. Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
  5. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  6. La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
  7. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  8. La UE defiende que España debería bajar los impuestos de la electricidad para apoyar a los hogares vulnerables

Mapa de rentabilidad inesperada: las capitales 'olvidadas' se imponen a Madrid y Barcelona

Mapa de rentabilidad inesperada: las capitales 'olvidadas' se imponen a Madrid y Barcelona

La Generalitat apuesta por Catalunya como sede de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU atacados por Trump

La Generalitat apuesta por Catalunya como sede de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU atacados por Trump

Cómo es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de tren de Córdoba

Cómo es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de tren de Córdoba

Iryo, la competencia italiana de Renfe para la alta velocidad española

Iryo, la competencia italiana de Renfe para la alta velocidad española

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de "fin de ciclo" en el bitcoin

Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de "fin de ciclo" en el bitcoin

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia