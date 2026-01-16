Estas son las ‘catedrales del vino’ de Catalunya, las bodegas modernistas más impresionantes del territorio

El vino forma parte de la historia y la cultura de España desde hace más de 3.000 años, con vestigios de producción que se remontan a la época de los íberos y los romanos.

A lo largo de los siglos, su elaboración ha evolucionado gracias a la influencia de distintas civilizaciones, adoptando técnicas, variedades de uva y métodos de crianza que han dado lugar a una tradición vinícola rica y diversa.

Además, Catalunya fue una de las primeras regiones donde se introdujo este brebaje, que fue implantado por los griegos en el área del Empordà (Girona).

Las bodegas más importantes

Más adelante se desarrolló su comercialización en el Camp de Tarragona, donde la producción vinícola sigue siendo de las más importantes de la comunidad autónoma.

De hecho, Tarragona es famosa por tener hasta ocho Denominaciones de Origen (DO) distintas: DOP Tarragona, Priorat, Montsant, Terra Alta, Conca de Barberà, Penedès, Cava y Catalunya.

En la actualidad, alberga algunas de las bodegas más importantes, entre las que destacan tres magníficos edificios modernistas conocidos como las 'catedrales del vino' -calificación asignada por el escritor catalán Àngel Guimerà-, edificados por el arquitecto Cèsar Martinell i Brunet, discípulo de Antoni Gaudí y Puig i Cadafalch.

La primera bodega se ubica en el municipio de Pinell de Brai, en la comarca tarraconense de Terra Alta. De hecho, fue definida por Àngel Guimerà como una de las catedrales del vino más bellas.

La historia de su construcción comienza en 1919 como respuesta a la necesidad de los viticultores de modernizar los procesos de producción y de formar cooperativas tras la crisis de la filoxera, que destruyó miles de viñedos.

La bodega se constituye por tres naves frontales contiguas, y dos más situadas a diferente nivel.

La nave de la izquierda, con dos plantas y cubierta de solapamiento de madera, fue destinada al molino de aceite, mientras que las naves centrales y de la derecha albergan las salas de tinas.

La catedral ofrece diferentes opciones de visitas: la visita con audioguía permite explorar libremente el recinto con un plano y audioguía disponible en cinco idiomas, y una cata final de dos vinos y un aceite. Tiene una duración de 1 hora y un precio de 15 euros para adultos y 5,5 euros para los niños.

Cooperativa de Pinell de Brai. / Bcn

La siguiente bodega es la Cooperativa de Gandesa (Terra Alta, Tarragona), construida en 1920 y considerada una de las 7 maravillas de Catalunya.

El edificio está formado por tres edificios: dos modernistas y uno nuevo donde se ubica la tienda de vinos. La bodega original, proyectada también por Cèsar Martinell, es un espacio donde ya no se trabaja, y ahora solo acoge visitas para explicar la historia de la cooperativa y del modernismo catalán.

En el año 2000, la cooperativa efectuó un cambio tecnológico para adaptarse al nuevo siglo, lo que resultó en una nueva bodega, donde antes se ubicaba el antiguo molino, con todos los elementos de la última tecnología.

El edificio ofrece visitas guiadas con reserva previa y un precio estándar de 16 euros y una cata de tres vinos, pero se debe hacer una reserva. También se puede visitar por libre, a 5 euros por persona, e incluye una pequeña cata en la tienda.

Asimismo, ofrece otras opciones de visita disponibles en su página web.

Bodega cooperativa de Gandesa. / JOAN PORTELL / Bcn

La tercera y última catedral del vino es la situada en el municipio tarraconense de Nulles (Alt Camp).

Es la llamada bodega cooperativa de Sant Isidre de Nulles, diseñada en 1917 por César Martinell, una joya del movimiento agrícola de principios del siglo XX.

La obra consta de dos naves principales: la primera destinada a la bodega y tres anexadas posteriormente.

El elemento más característico es el arco parabólico que proporciona un espacio amplio y funcional, aunque también de una gran belleza estética.

El lugar ofrece visitas guiadas los fines de semana y festivos con la cata de tres vinos a 16 euros por persona adulta.