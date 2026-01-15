El sector hotelero de la Costa Daurada, en pie de guerra por el aumento de la tasa turística: "Los visitantes ya pagan muchos impuestos"

El anuncio de la ampliación de la tasa turística, realizado esta semana por parte del Govern de Catalunya, ha levantado en armas al sector turístico de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre. Varias voces empresariales de Tarragona lamentan que la medida económica "no tiene en cuenta el modelo y las necesidades" del territorio, y avisan que podría afectar negativamente a la proyección de la demarcación, que quedaría en "desventaja competitiva" con otras zonas del Estado que no aplican la tasa turística.

"Hay muchas zonas de España que no tienen el impuesto y que son rivales directas de Tarragona; si ahora aplicamos la tasa turística, perderemos competitividad", asegura el presidente de la Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Albert Savé, a EL PERIÓDICO. Savé no cree que esto haga bajar la cantidad de turistas que visitan la demarcación tarraconense: "El turismo no desaparecerá por esto, pero está claro que no ayudará a que venga más gente", lamenta el representante del sector. En una línea similar se expresa Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT), que asegura que la decisión "llega en un momento en el que deberíamos ser especialmente competitivos y atractivos como destinación". "Duplicar la tasa turística es un mensaje claramente disuasorio para los visitantes, que van a optar por otras zonas cercanas sin estos impuestos", remarca.

La FEHT y la Associació Hotelera representan casi la totalidad del sector turístico de la demarcación de Tarragona, ya que tienen el 90% de las plazas turísticas y hoteleras, respectivamente. Se oponen a la medida económica impulsada por el Govern porque creen que "gravará al turismo mientras nosotros intentamos incrementarlo", y que "los turistas ya pagan suficientes impuestos". El sector considera que la medida es "profundamente desacertada" porque no responde a criterios de estimulación de la actividad económica ni de desestacionalización de la temporada. "Aplicar el mismo impuesto en marzo que en agosto penaliza a las familias que escogen los meses de fuera del verano, lo que contribuye a desestacionalizar y dar estabilidad al sector", apuntan desde la FEHT.

El anuncio inicial de la ampliación del impuesto se hizo en febrero de 2025 pero el Govern del PSC, junto con los socios de ERC y los Comuns, no se ha puesto de acuerdo con la redacción del texto hasta ahora. El desbloqueo político hace prever que la norma se pueda votar en el Parlament el mes que viene por parte de los tres partidos, que tienen mayoría en la cambra catalana. El texto señala que la ampliación de la tasa sería desigual: en Barcelona se aplicará de forma automática este mismo mes de abril, mientras que en el resto de Catalunya será progresivo y menor hasta el mes de abril de 2027.

La autonomía municipal genera "diferencias"

La redacción de la futura norma también abre la puerta a que los municipios apliquen de forma distinta el impuesto, entre los que decidan aplicar el máximo y los que opten por no activarlo. "Podría pasar, hipotéticamente, que en Vila-seca se aplique y en un hotel de Salou, situado a cien metros, no; esto complica mucho las cosas y crea diferencias dentro del mismo territorio", lamenta Savé. "Nuestro producto turístico es la destinación en su conjunto, un territorio único", afirma Cabré, que lo considera una medida "incomprensible" que puede llevar a "confusión, desigualdades competitivas y una imagen negativa del destino".

El presidente de la Associació Hotelera señala que el impuesto conllevaría un incremento hasta los 1,8 euros por persona y noche en las estancias en Tarragona a partir de este mes de abril: esta sería la cifra en los hoteles de 4 estrellas, los más numerosos en la demarcación, y que se ampliaría hasta los 2,4 euros por persona y noche en un año. Este es el resultado de sumar el impuesto base y las posibles recargas municipales, a criterio de los ayuntamientos. En hoteles de 5 estrellas y establecimientos de lujo, el precio llegaría a los 6 euros en un rango de precios que incluye varios tipos de comercios.

Preguntado por este medio, el alcalde de Salou, Pere Granados, confirma que el municipio "no se plantea ningún tipo de incremento de la tasa turística" y muestra prudencia a la hora de manifestarse sobre la medida. Desde el Ayuntamiento de Vila-seca esperan a ver "la letra pequeña" del acuerdo para manifestarse. "Es muy goloso para los municipios cobrar este impuesto si lo hacen los municipios vecinos", vaticina Savé, que critica: "Al final somos nosotros, los hoteleros, los que debemos dar la cara por la administración, tenemos que explicar el impuesto y gestionarlo".

"No somos responsables de la crisis de la vivienda"

En este sentido, parte del acuerdo entre el Govern del PSC, ERC y Comuns asegura que el 25% de la recaudación que consiga el impuesto, ya sea por la Generalitat o por los mismos ayuntamientos, se destinará a la promoción de políticas de vivienda, algo con lo que tampoco comulgan los representantes del sector turístico. "El sector no es responsable de la crisis de la vivienda, cargar este coste sobre los visitantes es profundamente injusto", señalan desde la FEHT, que reivindican que el turismo "ya contribuye de forma muy significativa" a las finanzas públicas y que "no debe asumir la financiación de problemas estructurales del país".

Cabré remarca que "el turismo no se puede convertir en el recurso fácil para financiar cualquier política pública" y recuerda que "ya generamos ocupación, actividad económica y proyección internacional; la crisis de la vivienda no es responsabilidad del turismo". Sin embargo, la federación sí reclama como "prioritario" que estos recursos sirvan para "paliar la falta de inversiones en infraestructuras clave para la actividad turística, como la mejora de la movilidad y la conectividad del territorio o el refuerzo de los servicios públicos".