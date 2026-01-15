345 habitantes, viñedos y un restaurante Michelin: el secreto gastronómico de este pueblo de Catalunya ideal para visitar este 2026

En España somos de buen comer, y eso se nota en la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Cada región guarda sus propias tradiciones culinarias, pero en conjunto conforman un panorama donde los productos locales y la creatividad en la cocina se combinan para ofrecer experiencias únicas.

Desde tapas sencillas hasta platos elaborados, comer en España es toda una experiencia que va más allá del simple acto de alimentarse.

El país cuenta con una amplia red de restaurantes reconocidos a nivel internacional y con una presencia destacada en la Guía Michelin, sinónimo de excelencia y calidad. Muchos de ellos se ubican en Catalunya, donde es posible encontrar establecimientos de primer nivel incluso en sus pueblos más recónditos.

Reconocido por la Guía Michelin

Uno de ellos se halla en el pueblo de Poboleda, en la comarca del Priorat (Tarragona), un pequeño enclave con tan solo 345 habitantes, según datos del Idescat del 2025.

Allí se encuentra Brots, un restaurante abierto en 2014 de la mano del chef belga Pieter Truyts. Tras formarse en prestigiosos establecimientos que acumulan un total de 13 estrellas Michelin entre su Bélgica natal, Francia y España, Truyts materializó su sueño de ser cocinero en tierras catalanas.

El local, que reabre este jueves sus puertas tras las vacaciones navideñas, es uno de los pocos de la zona reconocido por la Guía Michelin: su cocina recibe anualmente la distinción de Bib Gourmand, que distingue a los lugares donde comer de lujo a un precio razonable.

Propuesta creativa

Brots se basa en productos locales de calidad, combinados con técnicas modernas y una presentación innovadora. Esta propuesta creativa sorprende por su contraste con la tranquilidad y el aislamiento del lugar.

Y es que Truyts ofrece menús que asombran a los comensales por su técnica y sabor, ya que plantea una cocina moderna con toques internacionales que le devuelven a sus raíces.

Los platos fusionan carne, verdura, arroz, pescados y marisco, y finalizan la experiencia con postres de la más delicada repostería. Para acompañar, el restaurante sirve vinos selectos del Priorat, concretamente de la bodega de la enóloga Sílvia Puig.

Menús y precios

La carta se apoya en dos menús que cambian sus propuestas según la estación del año: Arrels, con dos platos y postre por 38 euros, y Brots, con 3 platos y postre por 40 euros.

Además, cuentan con una carta donde ofrecen entrantes, primer y segundo plato y postres a un precio asequible.

Antes de abandonar Poboleda y para rebajar la comida merece la pena dar una vuelta por la localidad y descubrir sus secretos.

Un rincón escondido

Y es que el pueblo es un referente en la gastronomía: son típicas las cocas, las 'orelletes', el romesco con escarola, las almendras, las avellanas y el vino de la Denominación de origen controlada (Doc) del Priorat.

Es una de las villas del Priorat histórico y se encuentra enclavada en el valle del río Siurana, acompañada de un paisaje accidentado que va desde la sierra del Montsant, al norte, hasta la sierra del Molló, al sur. Por este motivo, cuenta con una serie de caminos por donde hacer rutas de senderismo.

Viñedos de Poboleda / JOAN PUIG / EPC

Viña de Poboleda. / Zowy voeten / EPC

La ‘Catedral del Priorat’

A lo largo de los recorridos, vale la pena fijarse en las construcciones de piedra seca, de gran valor patrimonial.

En el casco antiguo, situado al sur, predominan las casas señoriales. El edificio principal es la iglesia de Sant Pere, conocida como la ‘Catedral del Priorat’ por su gran tamaño.

Además, es el lugar ideal para hacer enoturismo: la mayoría de las doce bodegas de Poboleda están abiertas a visitas con reserva previa.