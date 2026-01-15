Polémica en Tarragona por la "censura" a una comparsa de Carnaval por su sátira de PortAventura

Polémica en Tarragona por el cambio de temática del disfraz que ha protagonizado la Colla La Bóta, una de las entidades más importantes del Carnaval de la ciudad, a raíz de las supuestas presiones por parte de PortAventura World. La entidad había preparado una crítica satírica al parque de atracciones, a quienes acusa de "censura", y se ha visto obligada a alterar el tema por no correr el riesgo de sufrir represalias legales o económicas. Por su parte, PortAventura rechaza, a través de un requerimiento judicial a la entidad, el uso de su imagen corporativa y una versión del eslogan publicitario, junto con el concepto de 'MortAventura'.

"Como cada año, nosotros elegimos la temática de nuestra comparsa, por asamblea, y esta vez fueron las decadentes condiciones del parque, tanto de las atracciones como de los mismos trabajadores", explica a EL PERIÓDICO Jorge Pérez de la Torre, miembro de la Colla La Bóta. La entidad, de 41 años de vida, recuerda que el Carnaval de Tarragona ha destacado históricamente por ser referente en la sátira política y social, y que su papel es precisamente hacer reír a través de la crítica y el humor.

La comparsa avanzó en sus redes que este año el hilo conductor de su actuación durante los días del Carnaval, que se celebrará entre el 6 y el 18 de febrero, giraría alrededor del concepto 'MortAventura', haciendo un paralelismo con el parque de atracciones, del cual querían hacer sátira por las quejas de algunos clientes y trabajadores. La publicación en las redes, que se hizo viral con más de 17.000 visualizaciones, se acompañó con material gráfico que incluía la imagen corporativa real del parque y que hacían referencia al eslogan 'Made to decadence', similar al 'Made to remember'.

En aquel momento, la Colla La Bóta recibió un requerimiento judicial de los servicios jurídicos de PortAventura que les daba "un margen de 7 días" para retirar la publicación y cambiar la temática, si no se querían arriesgar a "acciones legales", según explica Pérez. "Nuestros abogados nos aconsejaron hacer caso al requerimiento, al fin y al cabo, como la entidad no puede hacer frente al hipotético pago de la multa, nos preocupaba la integridad económica de los socios", dice el miembro del grupo. Este medio se ha puesto en contacto con PortAventura, que ha confirmado el requerimiento legal a la Colla La Bóta pero declinado hacer ninguna reacción oficial en este sentido.

La Colla La Bóta cambia de temática

Después de esto, la Colla La Bóta cambió la temática de la comparsa y ahora será llamada 'Censored', según ya han publicado en sus redes, en un nombre bastante explícito. "Esta vez tendrá que ver con la censura que hemos sufrido, en la gente que se piensa que puede hacer y deshacer; tenemos que aprovechar que nosotros actuamos en espacios populares, que ellos no pueden censurar", apunta Pérez, que avisa: "Este año participaremos por primera vez en el acto de la Disfressa d'Or y esto será una oportunidad: la crítica no se ha acabado, todavía no lo hemos dicho todo". La Colla La Bóta es una de las entidades con más trayectoria en el Carnaval tarraconense como una de las pocas que mantienen el carácter satírico de la fiesta, y es la responsable del ritual propio del Judici al Rei, el Dol y el Enterrament.

"Nos parece triste y lamentable, intentamos negociar con el parque, por ejemplo cambiando el logotipo, y no quisieron; nos sorprende porque es la primera vez que nos pasa esto, y otras veces hemos llegado a criticar el Ayuntamiento, el Port de Tarragona y Repsol", asegura el representante de la entidad, que se pregunta: "¿Cómo se supone que tenemos que luchar contra una empresa como PortAventura?". Con todo, La Bóta señala que ellos son "los reyes de la sátira".