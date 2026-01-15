La Diputació de Tarragona tendrá la concesión a 75 años de una parte de la Tabacalera para hacer el conservatorio de música

La Diputació y el Ayuntamiento de Tarragona han firmado este jueves un convenio para que el ente supramunicipal tenga la concesión de un espacio de la antigua fábrica de la Tabacalera, con carácter gratuito, para la ubicación del nuevo conservatorio de música. El período será de 75 años y, tras la firma, la Diputació ya puede iniciar los estudios previos para la licitación del proyecto, algo que espera desde hace un año.

El espacio cedido por el Ayuntamiento de Tarragona consta de una superficie de 7.168 m2, entre la edificación y la parte exterior. Según un estudio previo de la Diputació, esta ubicación daría cabida a las necesidades actuales del centro, que por ahora cuenta con 445 alumnos.

El pacto suscrito contempla que el Ayuntamiento habilite un acceso independiente y directo desde la vía pública y que facilite los servicios necesarios para el funcionamiento del equipamiento, entre las cuales, la red de agua, la línea eléctrica y la red de comunicaciones. También está previsto que la administración municipal intervenga en el espacio del jardín del edificio para destinarlo a uso público de acceso libre antes del traslado del conservatorio.

La firma del acuerdo se ha anunciado este jueves, con la visita en las instalaciones de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó (ERC), y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC). Llauradó ha definido el espacio como "adecuado a las necesidades presentes y futuras de la Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, un centro de referencia con 70 años de historia". La presidenta ha señalado la ubicación céntrica de la Tabacalera, más accesible para los alumnos de fuera de la ciudad, algo que se enmarca dentro del plan de espacios de la Diputació con el que se pretende "reordenar y reubicar parte de los equipamientos y servicios para ganar en sostenibilidad y eficiencia".

Por su parte, el alcalde Viñuales ha destacado que el acuerdo es "una apuesta clara por la cultura, la educación y la revitalización urbana", y que el traslado del conservatorio significará ofrecer "un espacio a la altura del talento" de alumnos y profesores. Esto, al mismo tiempo que se contribuye a abrir la Tabacalera al público como gran polo cultural y educativo, después de décadas cerrada.

El acuerdo suscrito por ambas partes también incluye que el Ayuntamiento se compromete a mantener en buenas condiciones el resto de edificios de la Tabacalera todavía sin uso y a realizar todas las gestiones y esfuerzos para garantizar una amplia ocupación del espacio, en especial para actividades culturales y educativas. El pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobará próximamente el acuerdo definitivo de concesión de dominio para dar la máxima efectividad al convenio. Por su parte, la Diputació elaborará el proyecto de obras, una vez finalizados los estudios previos, en el plazo máximo de un año.