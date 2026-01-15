Cortada la autopista AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) por el incendio de un camión

La autopista AP-7 se ha visto afectada este jueves por la mañana a su paso por el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp) por el incendio del remolque de un camión. El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 274 de la autopista. La vía está cortada en sentido sur por las tareas de contención del fuego y la retirada del vehículo mientras que en sentido norte se circula con normalidad.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de la red social 'X', la autopista también se ha cortado a la altura de Cambrils, a unos pocos kilómetros, en sentido sur, con el objetivo de regular el tráfico en ese tramo. En ese punto se realizan desvíos hacia la autovía A-7. En este sentido, la A-7 también registra retenciones en este punto de Mont-roig del Camp, en sentido sur, debido a la regulación del tráfico.

Desde los Bombers de la Generalitat se han hecho cargo del suceso con cuatro dotaciones, tras el aviso de emergencia recibido a las 4:33 horas al número 112. Los bomberos informan que el fuego ha afectado parte del remolque que transportaba palets de plástico y se ha evitado que las llamas llegaran a la nave tractora. Ya con el incendio extinguido a primera hora, el cuerpo de bomberos ha utilizado espuma para sellar el suceso y han cortado el remolque con una radial para retirar la carga y asegurar la extinción.

No constan heridos por el incendio en la autopista. Por el momento, según los servicios de SCT, no se ha podido recuperar la normalidad de circulación en la vía.