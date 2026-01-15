Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entradas Bruno MarsAyusoDonald TrumpHuelga médicosJulio IglesiasTrillizas de OroProteínasTráficoMinneapolisPaco MolinaBarcelona
instagramlinkedin

Tráfico

Cortada la autopista AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) por el incendio de un camión

El Servei Català de Trànsit realiza desvíos a la A-7, donde se registran retenciones

Tareas de extinción del incendio que ha afectado el remolque de un camión en la AP-7, este jueves en Mont-roig del Camp (Baix Camp).

Tareas de extinción del incendio que ha afectado el remolque de un camión en la AP-7, este jueves en Mont-roig del Camp (Baix Camp). / Bombers

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La autopista AP-7 se ha visto afectada este jueves por la mañana a su paso por el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp) por el incendio del remolque de un camión. El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 274 de la autopista. La vía está cortada en sentido sur por las tareas de contención del fuego y la retirada del vehículo mientras que en sentido norte se circula con normalidad.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de la red social 'X', la autopista también se ha cortado a la altura de Cambrils, a unos pocos kilómetros, en sentido sur, con el objetivo de regular el tráfico en ese tramo. En ese punto se realizan desvíos hacia la autovía A-7. En este sentido, la A-7 también registra retenciones en este punto de Mont-roig del Camp, en sentido sur, debido a la regulación del tráfico.

Desde los Bombers de la Generalitat se han hecho cargo del suceso con cuatro dotaciones, tras el aviso de emergencia recibido a las 4:33 horas al número 112. Los bomberos informan que el fuego ha afectado parte del remolque que transportaba palets de plástico y se ha evitado que las llamas llegaran a la nave tractora. Ya con el incendio extinguido a primera hora, el cuerpo de bomberos ha utilizado espuma para sellar el suceso y han cortado el remolque con una radial para retirar la carga y asegurar la extinción.

No constan heridos por el incendio en la autopista. Por el momento, según los servicios de SCT, no se ha podido recuperar la normalidad de circulación en la vía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  2. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  3. Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
  4. La Sagrada Familia es un bodrio
  5. Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
  6. Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
  7. El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
  8. Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional

Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés con un plan de inversión de 650 millones

Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés con un plan de inversión de 650 millones

De Escotet a Capriles y las hamburguesas de Goiko: las caras del poder económico de Venezuela en España

De Escotet a Capriles y las hamburguesas de Goiko: las caras del poder económico de Venezuela en España

345 habitantes, viñedos y un restaurante Michelin: el secreto gastronómico de este pueblo de Catalunya ideal para visitar este 2026

345 habitantes, viñedos y un restaurante Michelin: el secreto gastronómico de este pueblo de Catalunya ideal para visitar este 2026

Entradas de Bruno Mars para su segundo concierto en Madrid en 2026: a qué hora salen a la venta y dónde comprar

Entradas de Bruno Mars para su segundo concierto en Madrid en 2026: a qué hora salen a la venta y dónde comprar

Musk limita la generación de imágenes sexuales en Grok tras causar un escándalo internacional

Musk limita la generación de imágenes sexuales en Grok tras causar un escándalo internacional

La nueva ordenanza de civismo de Barcelona entrará en vigor el 15 de febrero con multas más elevadas

La nueva ordenanza de civismo de Barcelona entrará en vigor el 15 de febrero con multas más elevadas

Vivienda, impuestos y ahora financiación autonómica: los temas en los que chocan Salvador Illa y Foment

Vivienda, impuestos y ahora financiación autonómica: los temas en los que chocan Salvador Illa y Foment

¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia

¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia