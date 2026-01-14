Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio romano

Tarragona inicia la recuperación del yacimiento romano del Camí de la Fonteta, de más de 2.000 años de antigüedad

El Ayuntamiento prevé una inversión de 372.000 euros entre el 2026 y el 2027

Tarragona se fija en Mérida para relanzar su patrimonio histórico y cumplir su promesa a la Unesco

Visita de obras en la intervención del yacimiento romano del Camí de la Fonteta de Tarragona.

Visita de obras en la intervención del yacimiento romano del Camí de la Fonteta de Tarragona. / Ayuntamiento de Tarragona

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
El Ayuntamiento de Tarragona ha activado recientemente un nuevo espacio arqueológico de origen romano: los restos del Camí de la Fonteta. Este yacimiento, de más de 2.000 años de antigüedad, está situado en el extremo sur de la calle Eivissa; y ahora se ha iniciado una actuación de consolidación como primera fase de la intervención. En total, el consistorio prevé una inversión total de unos 372.000 euros entre este año y el 2027.

La intervención en el yacimiento de la Part Baixa de Tarragona se inició hace unas semanas y consta de dos fases. Primero, las obras incluyen la fijación de los taludes laterales para la consolidación del yacimiento para futuras intervenciones, una actuación que tiene un plazo de ejecución de tres meses y un coste de unos 87.000 euros. Lo ha revelado este miércoles el concejal de Patrimoni de Tarragona, Nacho García Latorre (PSC), en una visita al espacio arqueológico.

La segunda fase se iniciará este mismo 2026 y tendrá como objetivo la museización y la adecuación del yacimiento arqueológico en el entorno urbano. García Latorre ha explicado que el Ayuntamiento busca que el proyecto técnico permita la apertura del espacio a la ciudadanía y que sirva para conectar la calle de Francesc Bastos con la avenida Vidal i Barraquer. Se espera que esta segunda se pueda licitar a finales de año y que esté finalizada a lo largo del 2027, y contará con una aportación municipal de 285.000 euros.

El concejal de Patrimonio ha destacado "el buen ritmo de ejecución de las obras" y ha puesto en valor el yacimiento como "parte del patrimonio de la ciudad que requería de nuestra atención y que queremos poner en valor", además de un entorno "único", como es la Tabacalera y cerca de la Necrópolis. "Esto será un verdadero polo turístico e histórico de la Part Baixa de la ciudad", ha dicho García Latorre. La visita ha contado con la presencia del portavoz de Junts en el consistorio, Jordi Sendra, que ha reivindicado el yacimiento como "una condición prioritaria en las negociaciones presupuestarias de los últimos tres años" y "un espacio patrimonial de un valor incalculable". Sendra espera que el proyecto se pueda visitar "antes de finalizar el mandato".

El yacimiento del Camí de la Fonteta

El área arqueológica del Camí de la Fonteta, de unos 260 metros cuadrados de extensión y situado en el cruce entre las calles de Eivissa y Francesc Bastos y la avenida Vidal i Barraquer, contiene restos de antiguos mausoleos romanos por haber sido un tramo de la vía que unía el centro de Tarraco con la zona portuaria. Según ha explicado este miércoles la arqueóloga municipal de Tarragona, Pilar Bravo, el entorno se empezó a utilizar en el siglo II a.C. y mantuvo la actividad hasta el pasado siglo. Más de 2.000 años de historia que han comportado varias modificaciones del yacimiento, tanto en el trazado como en los usos del entorno.

"La ley romana prohibía los entierros en los cascos urbanos y entonces enterraban en las afueras. Lo hacían en las vías porque era la manera de recordar a los difuntos. Los epitafios se ponían de cara a las vías para que los peatones pudieran leerlos, era el modo de mantener su memoria", ha explicado Bravo. Esto guarda relación con el yacimiento de la Necrópolis paleocristiana, posterior al de la calle Eivissa pero a pocos metros de distancia.

En el siglo V d.C. se hizo una gran reforma urbanística en la zona de la actual Part Baixa de la ciudad, lo que provocó la pérdida de los mausoleos y la construcción de edificios en el entorno. Como consecuencia de ello, el camino de la Fonteta se desvió ligeramente, algo de lo que las intervenciones arqueológicas también han encontrado restos. La voluntad de los arqueólogos es poder seguir investigando y abrir algunos de los sarcófagos que han localizado: en la campaña de 2009 se abrió uno que contenía pequeñas joyas de oro. El del Camí de la Fonteta es uno de los tres yacimientos de características similares que hay en esa zona, junto a los de la Tabacalera y en los jardines de la Casa del Mar.

