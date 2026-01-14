La Audiencia Provincial de Tarragona amnistía a Albert Salvadó y Josep Caparrós, de ERC, por el 1 de Octubre

La Audiencia Provincial de Tarragona ha aplicado la Ley de Amnistía a dos cargos públicos de ERC durante el 1 de octubre de 2017, Josep Caparrós y Albert Salvadó, por los hechos relacionados con el referéndum de independencia. Ambos estaban pendientes de juicio y acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa, en una causa que ahora ha quedado sobreseída.

Albert Salvadó, diputado en el Parlament de Catalunya por la circunscripción de Tarragona y presidente de la federación regional de las Terres de l'Ebre en ERC, y Josep Caparrós, alcalde de La Ràpita (Montsià) durante el 1 de octubre de hace nueve años, han sido amnistiados por la Audiencia de Tarragona en aplicación de la Ley de Amnistía. La sección cuarta del tribunal ha decretado el sobreseimiento de la causa que tenían pendiente, y por la cual se les había acusado de los dos presuntos delitos.

"Declara totalmente amnistiadas las actuaciones atribuidas a los dos responsables municipales, extingue cualquier responsabilidad penal y civil y deja sin efecto todas las medidas cautelares", ha dicho Esquerra Republicana de Catalunya en un comunicado, este miércoles. En la resolución, el tribunal declara que los hechos se inscriben en el marco del proceso político e institucional vinculado al 1 de octubre y que están amparados por la Ley Orgánica 1/2024, de la amnistía política.

"Es una victoria de la democracia sobre la represión, este auto confirma lo que siempre hemos defendido: que se nos persiguió por poner las instituciones al servicio de la democracia y de la voluntad popular", ha dicho Salvadó, que ha añadido que, "durante años hemos vivido bajo una causa penal que no tendría que haber existido nunca". Por su parte, Josep Caparrós, la justícia "llega tarde, pero llega", y se ha vuelto a defender asegurando que "nunca actuamos por interés personas ni al margen del compromiso con la ciudadanía, sino con convicciones democráticas".

ERC asegura que con esta resolución se pone fin a un procedimiento judicial que empezó hace más de ocho años y que se cierra una etapa marcada por la "persecución penal" de cargos electos municipales por hechos "estrictamente políticos". Así mismo, Salvadó y Caparrós han coincidido a señalar que la amnistía "no borra el sufrimiento ni los años de presión personal y familiar, pero sí que abre la puerta a un nuevo escenario basado en el diálogo, la política y el respeto a la voluntad democrática del pueblo de Catalunya". Además, han querido mostrar el apoyo a los compañeros que todavía están pendientes de recibir la amnistía, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o Lluís Salvadó, también de La Ràpita, entre otros.