Política
La Audiencia Provincial de Tarragona amnistía a Albert Salvadó y Josep Caparrós, de ERC, por el 1 de Octubre
El presidente ebrense y el exalcalde de La Ràpita (Monstsià) estaban pendientes de juicio por desobediencia y prevaricación
La Audiencia Provincial de Tarragona ha aplicado la Ley de Amnistía a dos cargos públicos de ERC durante el 1 de octubre de 2017, Josep Caparrós y Albert Salvadó, por los hechos relacionados con el referéndum de independencia. Ambos estaban pendientes de juicio y acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa, en una causa que ahora ha quedado sobreseída.
Albert Salvadó, diputado en el Parlament de Catalunya por la circunscripción de Tarragona y presidente de la federación regional de las Terres de l'Ebre en ERC, y Josep Caparrós, alcalde de La Ràpita (Montsià) durante el 1 de octubre de hace nueve años, han sido amnistiados por la Audiencia de Tarragona en aplicación de la Ley de Amnistía. La sección cuarta del tribunal ha decretado el sobreseimiento de la causa que tenían pendiente, y por la cual se les había acusado de los dos presuntos delitos.
"Declara totalmente amnistiadas las actuaciones atribuidas a los dos responsables municipales, extingue cualquier responsabilidad penal y civil y deja sin efecto todas las medidas cautelares", ha dicho Esquerra Republicana de Catalunya en un comunicado, este miércoles. En la resolución, el tribunal declara que los hechos se inscriben en el marco del proceso político e institucional vinculado al 1 de octubre y que están amparados por la Ley Orgánica 1/2024, de la amnistía política.
"Es una victoria de la democracia sobre la represión, este auto confirma lo que siempre hemos defendido: que se nos persiguió por poner las instituciones al servicio de la democracia y de la voluntad popular", ha dicho Salvadó, que ha añadido que, "durante años hemos vivido bajo una causa penal que no tendría que haber existido nunca". Por su parte, Josep Caparrós, la justícia "llega tarde, pero llega", y se ha vuelto a defender asegurando que "nunca actuamos por interés personas ni al margen del compromiso con la ciudadanía, sino con convicciones democráticas".
ERC asegura que con esta resolución se pone fin a un procedimiento judicial que empezó hace más de ocho años y que se cierra una etapa marcada por la "persecución penal" de cargos electos municipales por hechos "estrictamente políticos". Así mismo, Salvadó y Caparrós han coincidido a señalar que la amnistía "no borra el sufrimiento ni los años de presión personal y familiar, pero sí que abre la puerta a un nuevo escenario basado en el diálogo, la política y el respeto a la voluntad democrática del pueblo de Catalunya". Además, han querido mostrar el apoyo a los compañeros que todavía están pendientes de recibir la amnistía, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o Lluís Salvadó, también de La Ràpita, entre otros.
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta