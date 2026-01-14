Amposta cuantifica en 1,83 millones de euros la reparación de los daños de la dana del 2025

El Ayuntamiento de Amposta ha cifrado en 1,83 millones de euros la reparación de los daños causados por la dana Alice en octubre de 2025. El consistorio ebrense ha enviado a la Generalitat una solicitud para que la administración autonómica se haga cargo de parte de estos gastos mediante subvenciones, algo que debe hacerse, según el alcalde de Amposta, Adam Tomàs (ERC), "con celeridad". La mayor parte de esta inversión, más de un millón, está prevista en caminos rurales, mientras que el resto se destinará a reparar equipamientos municipales y un polígono industrial.

Tomàs ha insistido a la Generalitat que el Ayuntamiento no puede esperar "hasta finales de año" a recibir este dinero, así como el que se comprometió a pagar la administración autonómica junto con el Gobierno español, poco después del paso de la dana por las Terres de l'Ebre.

Este miércoles por la mañana, el alcalde de Amposta ha hecho pública la presentación de un presupuesto por un valor total de 1.835.962 euros, como parte de una petición de ayudas en la que la Generalitat financiará la mitad de los desperfectos del pasado mes de octubre en el Montsià. De estos, casi 1,3 millones corresponden a la afectación en 22 caminos rurales de varias zonas del término municipal ampostino: en el sur destacan los caminos de los barrancos de Antic, de la Rota y, junto al término de La Ràpita, el barranco de Abaria. En el norte se encuentra el barranco de Les Comes, todos ellos con graves afectaciones en la red de caminos rurales.

También se necesitan 624.000 euros para reparar equipamientos municipales afectados, entre los cuales, en el Institut Agustí Barberà, la escuela Miquel Granell, la guardería La Sequieta, en campo de fútbol y el de motocross, el club de remo, el edificio administrativo y el museo Lo Pati. En la piscina municipal, la reparación del techo tendrá un coste de más de 578.000 euros. Además, los presupuestos presentados contemplan una partida de 82.000 euros para arreglar la instalación eléctrica del polígono industrial L'Oriola.

Largas esperas en las ayudas

Para el alcalde Adamo Tomàs resulta imprescindible que la Generalitat resuelva "rápidamente" esta solicitud presentada este pasado martes, ya que la administración necesita el dinero "con celeridad y sin tener que esperar un año". El máximo representante municipal ha aprovechado para criticar precisamente la llegada de las subvenciones para reparaciones de las danas de 2023 y de 2024, que tuvieron "un decalaje" de cerca de dos años en llegar a los municipios afectados.

"Las danas y el agua cada vez causan mayores daños" y suponen "un esfuerzo ingente" para las arcas municipales de los ayuntamientos de las Terres de l'Ebre. Tomàs ha cifrado en gastos de medio millón de euros para subsanar los desperfectos del 2023, y de 1,1 millones para los del año 2024. Esto, junto con el retraso en la llegada del dinero, ha provocado que las reparaciones de hace dos años se ejecutaran en 2025, y que los de 2024 se estén reparando ahora. Tomàs quiere evitar tener que esperar hasta 2028 para arreglar los desperfectos de hace tres meses.

Cabe recordar que el propio Tomàs, en los días posteriores a las inundaciones, cifró en un valor de 4 millones de euros el coste de la reparación en todos los municipios afectados en las Terres de l'Ebre, señalando que la mitad iría para los daños en las instalaciones públicas, y la otra mitad a propiedades privadas de viviendas y empresas. El temporal Alice, el pasado octubre afectó especialmente la comarca del Montsià, en municipios como Amposta, La Ràpita y Godall, causando 18 heridos, cortes en carreteras y afectación en muchas propiedades privadas. En ese momento, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció un paquete de 10 millones de euros para las reparaciones una línea de 50 millones de créditos ICF bonificados.