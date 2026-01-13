El Ayuntamiento de Tarragona destinará a alquiler social los edificios adquiridos por tanteo y retracto

Todos los pisos comprados por el Ayuntamiento de Tarragona a través del derecho del tanteo y retracto serán destinados íntegramente a construir viviendas de protección oficial (VPO). Este es el acuerdo al que han llegado el gobierno municipal, del PSC, y uno de los partidos en la oposición, En Comú Podem (ECP). El portavoz de la formación progresista, Jordi Collado, ha apuntado que este martes ya se ha firmado la adquisición de un edificio por parte del Ayuntamiento, que se suma a otros dos que se han comprado recientemente siguiendo este derecho. En total, suman unas 30 viviendas protegidas.

Según las estimaciones del Plan Local de Vivienda expuestas por Collado, en Tarragona harían falta unos 1.500 pisos de alquiler social más para satisfacer la demanda, y ha celebrado que entre los que ya dispone el consistorio y los que hay proyectados para construir en un futuro, en 2028 se llegaría al millar.

Entre los pisos de protección oficial proyectados, hay los 192 que el ayuntamiento está construyendo en el barrio del PP10, que se suman a los que la Generalitat piensa levantar en diferentes ubicaciones de la ciudad en solares cedidos por el consistorio y a otros impulsados directamente por la administración local. "Se están abocando recursos y creo que se está haciendo trabajo en todos los niveles; tenemos que conseguir que esto cuaje", ha manifestado Collado.

Desde los Comuns creen que la gestión de estas viviendas se tiene que hacer desde el Servei Municipal de l'Habitatge (SMHAUSA), y consideran que hay capacidad para que sea así. Así mismo, ha criticado que "la Agència Catalana de l'Habitatge lleva quince años dormida, sin hacer nada y sin que nadie espere nada de ella". En este sentido ha lamentado el estado de dejadez de algunos edificios propiedad de la Generalitat, como las Casas de Colores del barrio de Campclar. "No podemos dejar en manos de promotores privados la organización de la ciudad", ha destacado.

En este contexto, el portavoz municipal de los Comuns ha destacado que este año tiene que ser clave para la redacción del POUM. No obstante, ha pronosticado que los plazos que da el gobierno municipal "no se cumplirán": "Creemos que será más hacia el segundo trimestre que en el primero, porque todavía no hemos tenido acceso a los documentos clave". Respeto el contenido del POUM, Collado no marca líneas rojas, si bien pone el foco en medidas relacionadas con la vivienda, como que un 50% de los pisos de nueva construcción sean de protección oficial; y con el medio ambiente, como la protección de la Anella Verda o la creación de un parque agrario.