Preocupación en el Ebro por la propuesta de reducción de un 20% del cauce ecológico del río en épocas de sequía

Preocupación en las Terres de l'Ebre ante la propuesta de la Taula de Consens del Delta de reducir el cauce ecológico del río un 20% en las épocas de sequía, como las vividas los últimos años en Catalunya. El objetivo de estas reducciones eventuales en caso de necesidad se ha apuntado como solución puntual para regar los canales adyacentes y los cultivos de arroz. La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ya ha emitido un comunicado avisando de las afectaciones ambientales, mientras que el delegado del Govern a las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha asegurado que "el cabal ecológico se debe cumplir" y ha pedido una reunión de varias administraciones para plantear alternativas.

"El cabal ecológico del Ebro es como una ley, se debe cumplir; y quizá cuando se creó no se pensó en las actividades económicas ni en las lagunas del delta", ha dicho Castor Gonell en una atención a los medios, este martes por la mañana. El delegado de la Generalitat en Tortosa ha señalado la necesidad de todas las partes, instituciones y sectores implicados, de reunirse para encontrar una solución a las épocas de sequía: "Son escenarios complicados y debemos saber lo que hay que priorizar", ha dicho, en referencia a las actividades económicas, los espacios naturales y el agua de boca.

Propuesta sin consenso

La reciente propuesta que la Taula de Consens del Delta ha realizado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) conlleva la reducción de aproximadamente un 20% del cauce del río Ebro en episodios de sequía intensa, como el vivido por el territorio el pasado 2023. Con la reducción puntual de la cantidad de agua, que pasaría de los 80 m³/s actuales a 65 m³/s, entre los meses de mayo y agosto en tiempos de sequía, se realizaría desde el municipio de Xerta (Baix Ebre) hasta el mar.

El objetivo de la medida sería poder retirar esta agua para destinarla a los canales adyacentes al río, asegurando de esta forma las dotaciones de agua para las zonas de cultivo de arroz en los momentos críticos, a la vez que también beneficiaría a las lagunas y bahías cercanas, que forman parte de espacios naturales protegidos por su valor ecológico. Esta propuesta de la Taula de Consens ya fue incluida por la CHE en el Esquema de Temas Importantes del Plan del Ebro publicados a finales de noviembre de 2025.

Este martes, la PDE ha emitido un comunicado expresando la "preocupación" por las consecuencias ambientales que esta medida podría conllevar. La entidad señala "problemas de salinización en los pozos cercanos, afectación en la producción de marisco en las bahías con la reducción de agua dulce y en la calidad del agua del río", así como en su calidad ecológica.

En este sentido, el delegado del Govern ha aprovechado una convocatoria a los medios de comunicación para expresar la necesidad de un cabal ecológico "para todo el Delta" y pedir la reunión de las administraciones y entes implicados, como la Generalitat y la CHE, o los sectores económicos. "Necesitamos cuantificar la cantidad de agua debemos considerar ambiental" para asegurar la supervivencia de todas las actividades y "garantizar el cauce ecológico para el propio río pero también para los espacios naturales del territorio", ha dicho Castor Gonell.

Reposición de arena en el Delta

En esta misma intervención, el representante de la Generalitat a las Terres de l'Ebre ha revelado que el Estado, a través de la Dirección General de Costas, "es más propenso" a colocar arena en las zonas más afectadas del Delta de l'Ebre por los recientes temporales. Después de haber mantenido habitualmente una posición contraria a la reposición de las playas por las consecuencias medioambientales que esto podría conllevar, ahora el Gobierno español abre la puerta, según Castor Gonell, a explorar la posibilidad de trasladar arena "en pequeñas medidas".

El delegado ha agradecido esta "predisposición a nivel técnico" y ha señalado que la propuesta inicial es reponer la arena en tramos pequeños, con el objetivo de analizar los efectos de estas acciones. Castor Gonell asume que "no toda la arena depositada se consolidará" y cifra esta cantidad final en la mitad de la tierra removida. Dicho de otro modo, haría falta remover el doble de arena del objetivo para que acabara quedando la mitad.

En este sentido, el delegado ha dicho que las administraciones implicadas están trabajando para "unificar" los tres planes de protección del delta, centrándose en los puntos de acuerdo. "Impulsaremos las medidas en las que estemos de acuerdo todas las administraciones, no podemos esperar a coincidir en todo", ha dicho Castor Gonell.