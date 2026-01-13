Entra en funcionamiento el aparcamiento gratuito de la estación del AVE Camp de Tarragona

Este lunes ha entrado en funcionamiento el nuevo aparcamiento gratuito de la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona habilitado por ADIF. El espacio, situado junto a la estación, dispone de 126 plazas para vehículos. Hasta ahora, los usuarios del tren de alta velocidad tenían que dejar el coche en el parking de pago o en el arcén de la carretera de acceso, en un espacio sin vigilancia que había provocado episodios de robo.

Además de abrir el aparcamiento gratuito, Adif ha instalado bloques de hormigón y ha puesto señales de prohibición para evitar que haya vehículos estacionados junto a la carretera. Se trata de unas instalaciones reclamadas por el territorio desde que la estación se puso en marcha hace casi dos décadas.

El aparcamiento que se ha habilitado es un espacio provisional a la espera de hacer uno definitivo de bajo coste con unas 600 plazas. El Govern también tiene previsto construir una rotonda cerca de la estación que unirá el aparcamiento definitivo y un tramo de carretera de nueva construcción que enlazará la infraestructura con la TP-2031. El pasado 5 de enero, el Departament de Territori licitó la redacción del proyecto de la rotonda, que contará con una inversión final de unos 600.000 euros.

Toda esta actuación forma parte del acuerdo entre la Generalitat, el Ayuntamiento de La Secuita (Tarragonès), la Diputació de Tarragona y ADIF.